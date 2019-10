L'hostaleria vol el baixador de l'AVE a l'aeroport per ser pioners a l'Estat

La Federació d'Associacions d'Hostaleria de Girona va organitzar, dilluns 30 de setembre, al Castell de Biart de Masarac, la setzena edició de la celebració del Dia Mundial del Turisme. L'esdeveniment reuneix, any rere any, una gran quantitat de personalitats del sector i autoritats rellevants.



Enguany, Antoni Escudero, president de la Federació, va destacar la importància de la companyia Ryan Air a l'aeroport de Girona «en els darrers 15 anys ha portat milions de viatgers, molts dels quals han pernoctat a la província de Girona», va afegir, però que «la fita no només ha sigut gràcies a la companyia de baix cost, sinó dels convenis de promoció de la Generalitat, la diputació i la Cambra de Comerç que durant tots aquests anys han apostat per l'aeroport. Si el sector públic no hagués cregut en l'aeroport, ara no seríem on som. ». Per això, l'actual president de la Federació creu que «ara tenim una gran oportunitat; el baixador de l'AVE ha de ser una realitat perquè Girona sigui el primer aeroport de l'estat espanyol connectat amb l'AVE, l'estació de Sans i les poblacions del sud de França, d'on provenen un percentatge molt elevat dels nostres turistes». En aquest sentit, Escudero va demanar a «la Generalitat de Catalunya i a l'Estat Espanyol que prioritzin aquesta inversió. L'empresariat gironí fa massa anys que reclama aquest baixador i amb el tancament de la base de Ryan Air, toca més que mai fer-lo realitat», a més a més va destacar que «la fallida de Thomas Cook evidencia que posar tots els ous al mateix cistell en l'era de la globalització és molt insegur, i per tant, de buscar alternatives per atraure els turistes».

D'altra banda, el president de la Federació no es va estar de reclamar acció als alcaldes presents a l'esdeveniment «la gestió municipal dels nostres ajuntaments és molt important, hem de cuidar la imatge dels municipis i fer un control intensiu de les activitats il·legals - allotjaments, restaurants i el top manta-. No és la feina dels empresaris aturar-ho, són les administracions locals les que ho han de fer». Escudero va advertir que «Som un país segur, però es necessita un canvi de codi penal per elevar les penes dels delictes, la reiteració delictiva s'ha d'acabar». Aquesta no és una petició nova. De fet, és una preocupació que es repeteix en cada edició d'aquesta celebració.

També va acusar la «inoperativitat en la resolució de les propostes empresarials que es fan, probablement a conseqüència de la situació política» i va puntualitzar que «Volem continuar sent territori pioner». Per això, va posar en relleu els 76 M euros d'inversió dels empresaris per tenir les instal·lacions en perfectes condicions.

Miquel Noguer, President de la Diputació de Girona, va repassar les dades del sector els nous primers mesos de l'any. En els mesos de juliol i agost han arribat a la demarcació de Girona 2,3 milions de turistes que han generat 10,5 M de pernoctacions, amb les diferents tipologies d'allotjaments. El Francès, el britànic i l'estatal son els principals turistes, i la despesa ha crescut al voltant del 3%. Malgrat les bones dades, l'aeroport ha tingut un decreixement del 5,8% d'aquest 2019. I és que el 74% de les operacions de l'aeroport depenen de Ryan Air. Per això, Noguer creu que «l'aeroport de Girona és el complementari al de Barcelona, i hem de seguir treballant perquè els passatgers i els vols es mantinguin», i va apuntar que «el model turístic de Girona és un exemple. Aquí no decidim les administracions públiques, ni decideixen únicament els privats. Busquem una fórmula mixta de col·laborar en els mercats que tots plegats considerem necessari».

Homenatge a Lluís Fernández

Durant tots els actes es va tenir present a Lluís Fernández, president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, al qual es va fer un homenatge pòstum, fent entrega d'una placa a la seva família. Antonio Escudero el descreia com «un home generós i bona persona». Pere Vila, Delegat del Govern de la Generalitat a Girona, i amic de Lluís Fernández explicava que «en els seus inicis laborals no va tenir fàcil traslladar-se des de Maçanet a la costa per iniciar una aventura que el va portar a dècades d'èxits. Ell ho va fer amb tres passions: l'estima a la família i l'ambient familiar a tots els negocis. Tenacitat de fer una reinversió i modernitzar els seus negocis. Creia que és un sector competitiu i que s'ha de crear un clima d'excel·lència per ser un destí de primer ordre. L'estima al sector. Creia que el turisme unit tindria les virtuts que fan possible l'èxit. Era conscient que el sector passaria per dificultats, però que amb unió podíem tirar endavant. En Lluís va estimar a la gent del sector, els va admirar, però també els va criticar quan calia. No es guardava res. Era capaç de dir les coses amb aquella llibertat de no dependre de ningú, sent independent. L'estima al Barça. La transportava als amics, amb el convenciment que de les poques coses que ens hem d'endur en aquesta vida són els moments d'alegria i de passió, i el Barça ho encarnava».