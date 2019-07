L'empresa Giropes instal·la 23 bàscules per a camions al port de Ghana, a l'Àfrica

L'empresa Giropes, amb seu a Vilamalla, ha culminat la fase final de la instal·lació de les bàscules de camions amb un dels contractes més importants de la seva història. El contracte s'engloba en un macroprojecte per a les empreses implicades a accessos i sortides de la terminal portuària del port de Ghana, a l'Àfrica. El paper de Giropes ha estat subministrar un total de 23 bàscules de camions al nou port de transport marítim de Tema. Cada una d'elles té una capacitat de 100 tones. «Aquest projecte ha estat el més gran que ha fet Giropes fins al moment. A més, hem afegit innovacions que no s'havien fet amb altres projectes. Fins fa uns anys, part de l'electrònica no era 100% nostra, i muntàvem equips d'altres empreses. En aquest projecte, tant la part mecànica com l'electrònica són 100% disseny i producció de Giropes», diu Jordi Ribalta, CTO de Giropes.

El pacte, de més de 900.000 euros, es va establir a finals del 2018 i ara està encarant la seva fase final amb el muntatge de les últimes bàscules.



Reconegut agent proveïdor

El nou port de contenidors de Ghana, operat per Meridian Port Services Limited (MPS), serà la principal terminal de mercaderies de l'oest i centre d'Àfrica.

A part d'aquesta fita, l'empresa de Vilamalla n'ha aconseguit moltes altres. Aquestes li han permès aconseguir una projecció internacional molt destacable gràcies a la seva tasca com a agent proveïdor en instal·lacions d'aquestes característiques.

L'equipament de Giropes és present a la Terminal del Port de Barcelona i a altres ports d'Espa - nya com a Sagunto, Sevilla, Motril, Ferrol, Bilbao o València. La seva incursió en la instal·lació de bàscules de camions també es fa visible al port de Salalah d'Oman, al de Tanger Med, al de Bangladesh, de Casablanca i el de Brazzaville, al riu Congo.

Tots els contractes firmats per Giropes, juntament amb les inversions fetes en investigació i desenvolupament d'equips de pesatge en el camp de l'electrònica i software l'ha portat a un creixement continu.

El seu creixement en facturació s'ha fet efectiu també amb l'ampliació de l'equip humà, que ja sobrepassa els 140 treballadors; i en les instal·lacions, que actualment tenen una superfície de 8.000 metres quadrats.

Expansió a Xangai



«Fa sis anys, Giropes va començar a fer el canvi estratègic d'empresa metal·lúrgica a desenvolupar els seus propis productes més tecnològics. Aquest canvi de filosofia i projecte empresarial ens ha permès créixer i internacionalitzar la marca», diu Cèsar Hugas, CEO de Giropes.

Motivat pel creixement experimentat per la marca en els últims anys, Giropes ha decidit apostar per seguir avançant per millorar sistemes de pesatge pensant en una indústria de més valor i optimitzada. A més, també ha decidit donar-se a conèixer a Xangai, un dels mercats amb més creixement de l'actualitat, amb la seva participació en la fira Interweighing de Xangai, la fira més gran i important del món de pesatge que es va celebrar del 10 al 12 de juliol.