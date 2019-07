L'Alt Empordà tanca el juny amb 6.166 desocupats, 553 menys que el mes de maig

El mes de juny es va tancar amb un total de 6.166 persones altempordaneses apuntades a les llistes de l'atur, segons un informe publicat per l'Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta dada suposa una disminució de 553 persones respecte al nombre de desocupats del mes de maig.

Per municipis, aquells on hi ha registrats més treballadors a l'atur són: Figueres, amb 2.887 persones sense feina; Roses, amb 718; Castelló d'Empúries, amb 512; l'Escala, amb 305; Vilafant, amb 205; la Jonquera, amb 183; i Llançà, amb 160 persones sense feina. Tot i ser els municipis amb més xifra d'aturats, tots ells han aconseguit reduir el nombre de persones sense feina respecte al mes anterior.

A l'altra banda, s'hi situen els municipis de l'Alt Empordà amb menys aturats, que són: Siurana, amb una persona aturada; Vilamaniscle i Vilaür, amb dos aturats; Palau de Santa Eulàlia, amb tres; Rabós i Vilanant, amb quatre; Boadella i les Escaules, Masarac i Pedret i Marzà, amb cinc, i Mollet de Peralada, amb sis persones sense feina.