Friolisa ja és la central de Pomona Iberia a Espanya

Pomona Iberia ja és una realitat. La divisió del grup francès líder en la distribució de productes d'alimentació del sector horeca, es va materialitzar el 25 de juny passat amb la integració de les seves dues filials Friolisa i Cadaico. D'aquesta manera, segons explica el seu director general Joaquim Roca, aquesta unitat de negoci es posa en marxa «com a líder de la distribució al canal foodservice de Catalunya». Tota l'activitat se centrarà a les instal·lacions de Friolisa a Vilafant, que absorbirà Cadaico, creant una companyia amb unes vendes anuals de 71 milions d'euros.

El procés d'integració s'ha estat preparant durant els últims mesos, en què les dues filials van passar a treballar amb uns mateixos suports informàtics, amb una gamma de productes complementària i unificada i una mateixa operativa logística.

A més, també s'ha treballat en un projecte de reconstrucció de les instal·lacions centrals, que finalitzarà a l'estiu del 2020 i que absorbirà una inversió de cinc milions d'euros. S'executarà en la fins ara seu de Friolisa, situada a Vilafant, que ocupa uns 21.000 metres quadrats, distribuïts en dos magatzems d'uns 10.500 cadascun. El primer d'ells, el més antic, serà totalment reconstruït. De moment ja s'ha acabat la primera fase d'uns 5.500 metres quadrats i el mes d'agost s'iniciarà la segona fase, dels altres 5.000. Aquests treballs permetran incrementar la capacitat frigorífica actual passant d'uns 23.000 metres cúbics a 50.000, més del doble. La majoria seran ocupats per Friolisa, si bé una petita part serà per donar servei a tercers. A més d'incrementar i de modernitzar el magatzem de fred, es duran a terme noves instal·lacions logístiques, oficines i zones per als empleats. El resultat més visible serà la unificació de tot l'estoc de la companyia en un únic espai.



Unificació també a Mercabarna

Friolisa i Cadaico també compten actualment amb naus a Cadaicorcabarna, una amb una sala d'elaboració per a peix fresc i una altra, de Cadaico, per al processament de carns. Aquest últim edifici ha estat adquirit per la firma empordanesa amb la intenció d'unificar tot en un únic centre, on s'habilitarà una zona de cross-docking.

Pomona Iberia té el ferm propòsit d'implantar-se en altres zones d'Espanya, tasca que durà a terme mitjançant compres. El grup francès factura més de 4.000 milions d'euros anuals, amb una plantilla d'uns 11.000 treballadors.