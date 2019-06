El principal grup tonyinaire pesca en només set dies 2.200 tones de tonyina roja

La flota d'arrossegament capitanejada pel Grup Balfegó, el principal grup tonyinaire de Catalunya, ha capturat en només set dies la quota de 2.200 tones de tonyina roja. Aquesta és la quantitat que la companyia de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) tenia assignada aquesta temporada, la primera en què l'ICCAT (la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, en les seves sigles en anglès) ha donat per acabat el pla de recuperació de l'espècie i ha posat en marxa el pla de gestió que permetrà un augment progressiu de les quotes per a les pesqueres. A més, Balfegó demanarà que la campanya s'avanci un parell de setmanes davant l'altra concentració d'exemplars als bancs de peixos, els quals han arribat a superar les 400 tones.

Segons el grup tonyinaire, els resultats "continuen evidenciant l'abundància d'exemplars" i avançar l'inici de la pesca implicaria una mida menor dels bancs de túnids. El director general de Balfegó, Juan Serrano, ha alertat que un banc d'aquest volum comporta riscos per a les persones i per als aparells de pesca. "Creiem que avançant la campanya un parell de setmanes podrien evitar-se aquestes concentracions, la qual cosa ens permetria pescar d'una manera més tranquil·la, segura i serena", ha insistit.

La flota d'aquesta campanya l'han integrat tres vaixells de l'empresa establerts a l'Ametlla de Mar, a més de cinc vaixells francesos i disset embarcacions auxiliars. Les operacions al calador balear han generat més de 200 llocs de treball directes. La flota ha capturat la quota de tonyina roja que li pertoca en pocs dies, com ha estat habitual els sis últims anys, en què només ha necessitat entre quatre i set dies per enllestir la pesca. Enguany el període de pesca s'havia ampliat una setmana, fins a l'1 de juliol.

D'altra banda, el Grup Balfegó demana a l'ICCAT que estableixi sistemes de control rigorós al Mediterrani per impedir que no es puguin transbordar a vaixells auxiliars les tonyines que han mort en la transferència per evitar que aquesta situació és converteixi "en una porta per a activitats delictives".