El viatger Xavier Vizcaíno explora la cara i la creu de Noruega

Xavier Vizcaíno és un apassionat del viatge i la descoberta. Aviat, però va ser conscient que «escriure era una altra aventura» i va decidir plasmar aquelles geografies «des d’una mirada crítica que no deixa ningú indiferent», diu l’editor de Tushita, Enric Soler. Dins aquest segell i la col·lecció «La maleta del viatger» van aparèixer els dos primers llibres: Cuba, l’illa prohibida (2017) i, més tard, La canoa mecànica: viatjant per Panamà (2019). Ara neix el tercer, Desmuntant la brúixola a Noruega, un llibre en el que «explica tot el que veu i viu, però també coses del seu propi passat». Per Enric Soler és ben clar que amb aquest nou volum, il·lustrat amb cent quaranta fotografies, en color i blanc i negre, el lector podrà copsar com «Vizcaíno es va fent escriptor».

«Noruega és un país que tothom considera perfecte, però jo volia explicar que té de contradictori també un país exemplar com aquest», va reconèixer Xavier Vizcaíno durant la presentació que va fer recentment a la biblioteca de Figueres. Va compartir que el llibre partia d’un viatge que havia emprès feia deu anys en solitari per acomiadar-se d’una vella furgoneta, transformada en un veritable «camarot», amb la que havia recorregut quatre-cents mil quilòmetres explorant mitja Europa. «Volia fer un viatge d’homenatge a un país de grans aventurers i exploradors» com Thor Heyerdahl o Catharine Hermine Kolle. El llibre, doncs, es nodreix de les vivències d’aquella expedició, però també de dos viatges posteriors.

Xavi Vizcaíno amb una pastora sami. / Arxiu Xavi Vizcaíno

Durant l’acte, Xavier Vizcaíno va saber transmetre fidelment la bellesa del paisatge i la vida a Noruega: «És un país espectacular on tot allò construït harmonitza amb la natura». També la seva gent -són cinc milions d’habitants repartits en un territori dues vegades la península ibèrica- que viu en casetes de fusta i que encara conserva l’arquitectura tradicional. Va parlar dels sami, «l’últim grup indígena del continent europeu, els noruegs veritables» i va destacar el ritme pausat d’un país, que rebatejà com «la Patagònia o l’Alaska d’Europa».

Xavier Vizcaíno va deixar clar que, tot i ser un dels territoris més rics del món, no ho fan evident. La principal font d’ingressos és la pesca, però la segona, la venda d’armament, cosa que va sorprendre, així com saber que s’organitzen «safaris per a turistes per matar cadells de foques a trets per fer abrics per les senyores o que autoritzen matar àguiles marines i llops per protegir els ramats de rens». Tot i que «són molt protectors de la fauna». Malgrat això, el públic es va delectar contemplant fotografies de refugis de pescadors construïts amb restes de vaixells a la deriva o esglésies fetes per la cultura vikinga i que «els historiadors estan demostrant que va ser la civilització més avançada d’Europa». Per animar als viatgers, Vizcaíno va concloure que Noruega «ofereix el menú més exòtic, salvatge i indòmit de tota l’Europa occidental» i va recomanar vivament «trobar un cop a la vida per visitar-lo».