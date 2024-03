«T’estimo com la sal», una reflexió de 19 escriptores sobre la relació paternofilial, es presenta a Figueres

Una vintena d'autores catalanes reflexionen sobre la relació paternofilial a T'estimo com la sal (Viena Edicions), un llibre que recull relats de ficció, assajos i textos autobiogràfics d'escriptores catalanes de diferents edats i procedències com les empordaneses Sílvia Soler i Àngels Bassas, juntament amb Lolita Bosch, Marta Orriols, Llúcia Ramis, Natàlia Cerezo, Gemma Sardà o Júlia Ojeda.

Aquest dissabte 16 de març, a les 12 del migdia, l'obra es presenta al Cafè del Casino Menestral de Figueres, amb un vermut literari. L'acte anirà a càrrec d'Antoni Cobos, professor i escriptor i d'Àngels Bassas, actriu i escriptora, que també farà una lectura de textos de les autores que participaran en la trobada.

Inspirat en un llibre dels anys 80

T'estimo com la sal és una aventura literària que parteix del llibre publicat a Londres el 1983 Fathers: Reflections by Daughters (Virago), en què les autores de procedències diverses analitzaven críticament la relació amb el pare. Emulant a les escriptores angleses que ho van fer als anys vuitanta, i a partir del conteT'estimo com la sal, la lingüista Carme Junyent (UB) va impulsar aquest interessant projecte. De la mà de Viena Editors i coordinat per Simona Skrabec, el llibre ha vist la llum aquest març.

"El resultat és un gran llibre on es combinen la reflexió intimista i l'abordatge literari. Aquest cop, ha sorgit un llibre ben peculiar: 19 escriptores de diferents generacions hem escrit cadascuna de nosaltres un relat sobre la figura del pare", explica l'escriptora Àngels Bassas sobre la seva participació en el projecte. L'obra respon a la necessitat de continuar explorant una qüestió tan inquietant com aleshores que no ha perdut la seva força provocadora.

La vintena d'autores catalanes convocades en aquesta publicació han entomat el repte de nou i parlen del pare tant en textos de ficció com en reflexions assagístiques i escrits autobiogràfics. Els relats reunits en aquest volum ens descobreixen des de les relacions més tendres fins a les manifestacions més profundes de la rebel·lia.

Presentació a la llibreria Ona amb algunes de les autores. / Empordà

El llibreT'estimo com la sal ja s'ha presentat a la llibreria Ona de Barcelona aquest passat 11 de març, i farà una segona presentació el 15 d'abril a l'Ateneu Barcelonès, a les 7 de la tarda, en un acte conduït per Núria Baños i amb l'assistència de diverses de les autores participants.