Joan Salvat-Papasseit va morir un 7 d’agost de 1924. D’això fa cent anys i l’associació Foto Torroella ha volgut reivindicar-lo dedicant-li l’exposició col·lectiva que impulsen anualment els seus socis i que sempre gira entorn d’un personatge. La proposta ha dut dinou fotògrafs de l’entitat a inspirar-se en la vida i l’obra del poeta oblidat. El resultat es pot copsar aquests dies, i fins al 28 de febrer, a la Sala La Cate de Figueres.

Eugeni Prieto, coordinador de l’exposició i soci de l’associació, és del parer que a Salvat-Papasseit «no se l’ha tingut massa en compte, tot i ser un dels poetes fonamentals» de les lletres catalanes. De fet, assegura, «la seva presència ha estat quasi ornamental en els estudis que s’imparteixen a les aules» i només la Nova Cançó el va rescatar, tot i que va ser efímer. Prieto recorda que Salvat-Papasseit va tenir una vida molt particular. D’orígens molt humils, el pare se li mor quan era un infant, es casa amb una dona d’ètnia gitana i ell mateix mor als trenta anys de tuberculosi. Partint d’aquesta existència o sobre la mitja dotzena de llibres que va publicar, els fotògrafs van partir lliurement a l’hora de crear les seves fotografies d’autor, moltes de les quals exhalen sensibilitat i sensualitat. Aquesta exposició es va presentar públicament, per primer cop, aquest gener passat a Verges i durant tot l’any anirà itinerant per diferents ciutats i pobles.

Actualment, Foto Torroella l’integren una cinquantena de socis, majoritàriament fotògrafs no professionals del Baix Empordà o vinculats a la comarca. L’entitat, assegura Prieto, però, «té els braços oberts a nous socis, ja que tothom és benvingut».