Després de tres anys amb els mateixos representants, el 26 de juny del 2022 Dayan Chiriboga, Arnau Serra i Maria Sala van agafar el relleu com a pubilleta, hereuet i pubilla de Figueres, respectivament.

Des d’aleshores han participat en diferents actes de la ciutat i han fet més d’una vintena de sortides a diferents poblacions catalanes com Vilassar de Mar, Manresa, Navàs, Olot, Arenys de Mar o Peralada. A més, també s’ha integrat dins d’una entitat figuerenca com és el Casino Menestral, una de les demandes que el pubillatge sortint va fer durant la proclamació del juny de l'any passat.

El temps passa de pressa i ja fa un any que es van posar la faixa i la banda i s’acosta el moment de la renovació. És per això que ja van començar les entrevistes als candidats a ser els nous membres del pubillatge de la capital de l’Alt Empordà. Els actuals representants figuerencs recorden que «que aquelles persones que hi estiguin interessades encara tenen l’oportunitat de presentar-s’hi».