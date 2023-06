Miki Núñez presenta el seu nou disc "121". Aquest viatge musical captura la intensitat de l'amor químic en 12 cançons completament diferents, encara que iguals en essència: són una exploració profunda de l'amor acompanyada de ritmes enganxosos que no surten del cap.

Aquest nou treball discogràfic porta un títol significatiu fent referència als dies exactes que dura l'amor químic: gairebé 4 mesos, 17 setmanes o 20.328 hores. Amb aquest concepte Miki Núñez explora les emocions i l'efervescència d'una relació intensa i apassionada.

"121" és un àlbum que abraça una àmplia varietat d'estils i sons, mostrant la versatilitat i el talent artístic de Miki Núñez. Amb una barreja de pop, rock i elements electrònics, aquest disc ens porta a un viatge musical que evoca sentiments profunds i energia desbordant.

El primer senzill de l'àlbum, "10 minutos", serveix com a carta de presentació per a la resta del projecte. Una picada d'ullet que ajuda Miki a presentar les seves emocions més pures, en què se centra en els intents de conquistar la noia nova de la classe a qui només li demana que li concedeixi 10 minuts del seu temps, cosa que tracta per tots els mitjans possibles.

Les melodies contagioses i les lletres romàntiques ajuden a capturar l'essència de l'amor químic, aquell que ens fa sentir una connexió intensa i captivadora.

"121" es compon d'una curosa selecció de cançons, cadascuna amb la seva pròpia història i atmosfera. Miki Núñez ha treballat en col·laboració amb talentosos compositors i productors -com Fernando Boix, Tato Latorre o Roger Rodés- per crear un disc que transcendeix fronteres i emociona els oients. Hi trobem també col·laboracions amb artistes com Alfred García a "Electricitat", Mariona Escoda a "Llums de Mitjanit", Carlos Sadness a "Suerte" o Paula Koops a "La Mitad".

Miki ha volgut posar el focus de "121" en un single molt especial "Más de la cuenta", estrenant-ne el seu videoclip. La cançó es caracteritza per les seves lletres profundes i sinceres s'entrellacen amb melodies enganxoses, generant una experiència musical completa i satisfactòria.