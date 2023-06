L'Arxiu Històric de l'Escala ha rebut 4.452 negatius restaurats del fons del fotògraf Joan Lassús. El fons conté 17.000 peces, entre les quals hi ha negatius en placa de vidre, negatius en suport de plàstic i còpies en suport de paper, principalment en blanc i negre.

L'Ajuntament ha explicat que coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, del 5 a l’11 de juny, el Centre de Restauració de Béns Mobles acaba de retornar la part del fons Lassús que s’ha encarregat de restaurar.

La restauració s’ha centrat en els negatius en suport de plàstic. S’han restaurat 4.452 peces, de les 17.000 que composen el fons, i que s’han desinfectat, netejat i acomodat en els suports adequats. "Per garantir la protecció adequada dels negatius en suport de plàstic, s’han pres diverses mesures com la utilització d’un interfoliat de paper barrera que actua com a protecció contra la humitat, la pols i altres contaminants" han informat fonts municipals. Aquest paper barrera no conté substàncies alcalines que puguin afectar negativament el material fotogràfic.

Conservació a llarg termini

Amb aquest sistema de presentació i emmagatzematge, s’assegura que els negatius en suport de plàstic estiguin protegits de danys externs i es mantinguin en un entorn segur per a la seva conservació a llarg termini.

El material ja restaurat es conservarà a l’Arxiu Històric de l’Escala que disposa de les instal·lacions amb els paràmetres climàtics òptims per a la conservació dels negatius (tant de temperatura com d’humitat).

Quaderns, notes i fotografies

A més dels negatius i les còpies, el fons també conté altres materials documentals com quaderns de notes, explicacions sobre els tipus de solucions utilitzades, anotacions en sobres i llibretes amb estats de comptes, entre altres.

Joan Lassús (1901-1996) va ser un destacat documentalista de l’Escala durant el segle XX, que va saber combinar dues de les seves passions en una afició i una professió: la fotografia i la música.

Joan Lassús va adquirir la seva primera càmera, una Kodak de caixó, al fotògraf Josep Esquirol (1874-1931) abans de la seva mort. No obstant això, va descobrir que aquesta càmera era molt primitiva. L’any 1935, va comprar la seva segona càmera, una càmera de plaques de format 6x9 amb un objectiu Tessar Zeiss. Aquesta nova càmera li va permetre realitzar composicions més elaborades i va ser amb la qual va capturar les seves fotografies més reconegudes durant les dècades dels anys 30 i 40.

Un fons dipositat a l'arxiu

La seva obra va evolucionar des del romanticisme impressionista dels anys cinquanta fins al documentalisme dels anys 60 i 70. Va abandonar l’expressivitat anterior per donar lloc a una bellesa serena i silenciosa.

Després de la seva mort el 1996, la seva hereva Magda Fortuny va dipositar a l’Arxiu Històric de l’Escala el fons fotogràfic de Joan Lassús i que està format per més de 17.000 peces. Entre aquestes peces hi ha negatius en placa de vidre, negatius en suport de plàstic i còpies en suport de paper, principalment en blanc i negre.