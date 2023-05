La coincidència de Sant Jordi amb diumenge va fer que carrers i places d’arreu de la comarca, i principalment la Rambla de Figueres, quedessin literalment inundats de gent amb ganes de seguir la tradició. El bon temps de la primera meitat del dia va animar les vendes de llibres i roses com feia anys no passava. Però, a partir de les cinc de la tarda, la pluja va trencar aquesta dinàmica exuberant, el que segons Carme Heras, de la llibreria La Ploma de Figueres, «hauria estat el millor Sant Jordi de la vida». L’obligació d’acabar la diada abans d’hora, els plàstics i tendals a vessar d’aigua, les corredisses i els nervis per evitar que els llibres es malmetessin torna a posar sobre la taula el vell debat sobre la necessitat de disposar d’un espai cobert a Figueres en cas de mal temps.

L’impressionant xàfec, però, no només va ser patrimoni de Figueres. A l’Escala, per exemple, Gemma Garcia de la llibreria Vitel·la tenia una extensa parada davant la Platja. En el trajecte de pocs metres des del magatzem fins a la parada, «les caixes ja arribaven molles». Malgrat tot, afegeix, la festa «va seguir dins la llibreria». Eloi Salvat, de l’Edison de Figueres, també reconeix que la pluja «ho va tallar tot en sec», però admet «estar agraïts per la confiança rebuda» i li veu algun aspecte positiu a la pluja «que, tot i ser insuficient, és més important».

A la Rambla de Figueres, no només tenien parada les llibreries. També les principals editorials de la comarca. Des de Brau i Nordest, aquest dilluns intentaven posar ordre a l’allau de llibres descarregats. L’editora i escriptora Maria Mercè Cuartiella reconeixia que «la pluja va tirar enlaire la tarda, però també que el matí havia anat molt bé». Malgrat tot, es reafirma en la necessitat de disposar d’un espai cobert per evitar que aquesta mena de situacions malbaratin la principal campanya. També és del mateix parer l’editor Ramon Moreno de Cal·lígraf: «El matí va ser fantàstic, molta gent i un ambient molt animat, però la pluja ho va espatllar». També va frenar les vendes de la darrera novetat, Ca la Nieves, a l’Escala, que al matí van ser «increïbles». El balanç, malgrat tot, «és positiu». De fet, Cal·lígraf també disposava de parada a Barcelona on, per sort, no va ploure ni van patir cap ensurt, com sí que va ser el cas l’any passat.

Respecte als llibres més venuts aquest Sant Jordi a la comarca, La Ploma coincideix amb la llista oficial: Les nostres mares, de Gemma Ruiz, premi Sant Jordi; 32 de març, de Xavier Bosch; Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent; Gran enciclopèdia del Barça, de La Sotana i De la sabana a Mart, de Xavier Sala Martín. Un llistat que també subscriu la llibreria Edison a l’espera, però, de fer el recompte real. En el cas de Vitel·la se n’afegeixen altres com Retrat de matrimoni d’O’Farrell, L’Escala desapareguda o Boulder d’Eva Baltasar, a banda de preescripcions personals. Dels llibres editats a la comarca, a Brau van funcionar molt bé La pedra seca al cap de Creus, de Jenar Fèlix, i els volums de la col·lecció «Eines i Feines». Com a curiositat, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, va recomanar la darrera aposta de l’editorial Vitel·la, el poemari Una hora curta, de Jaume Subirana, un llibre que es presentarà a l’Escala el 13 de maig.

Val a dir que aquest Sant Jordi va arribar amb novetats. A la Rambla figuerenca es va estrenar el col·lectiu Creàlit, presentat dissabte al matí, una hora abans de la trobada impulsada per la biblioteca de Figueres. A aquesta crida, van respondre prop d’un centenar d’autors amb novetat. A la Rambla, però, els lectors van trobar altres creadors que, a peu de carrer, posaven a l’abast la seva obra.