Figueres a escena sorteja tres entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà per veure Dones a escena en la dansa urbana, amb Marina Molina, Izaskun Ortega i Ruth Prim i Sofia Mae, el diumenge 19 de març, a les 18 hores, a La Cate.

Propostes de dansa creades i interpretades per dones artistes referents en el panorama de la dansa urbana nacional, que hi mostraran el seu univers creatiu. Hi haurà un debat posterior amb les creadores sobre les dificultats i reptes que afronten les dones i identitats dissidents en el món de les danses urbanes.

Si vols participar en el sorteig d'aquesta obra de teatre, truca al 972 510 715, aquest dijous, 16 de març, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. I si encara no ets subscriptor de l'Empordà no dubtis a donar-te d'alta avui mateix al nostre Club del Subscriptor en aquest enllaç.