M. Àngels Vila Safont lidera l’actual junta d’Atenea. Els seus lligams amb l’entitat són forts, ja que, quan era estudiant, ja freqüentava les conferències de l’entitat.

Fa pocs dies la van nomenar presidenta.

És una responsabilitat. M’han animat molt, però, la veritat, amb els anys que fa que conec l’entitat, també m’hauria sabut greu que hagués quedat sense junta. He vist com l’Anna Maria anava continuant perquè costa trobar persones que s’engresquin. La meva idea és la de fer una mica de pont, que hi hagi un relleu després.

Vostè ja venia d’estudiant, crec.

Sí, és cert, quan Jordi Pla presidia l’entitat. Venia a vegades amb el meu pare. El meu germà feia música i acabàvem de passar el temps allà, en una conferència d’Atenea. Va ser aleshores quan Jordi Pla em va convidar a ser de la junta. Així hi vaig entrar, però, és clar, després vaig estar un temps sense tanta assiduïtat. I, ara, és quan m’he tornat a repescar.

Quina mirada té de l’Atenea actual?

Jo veig que s’ha d’intentar continuar amb l’esperit que tenia, però que també s’ha d’adaptar. El cert és que és una entitat petita que viu dels socis i de la poca subvenció que pot rebre. Cada vegada hi ha més entitats, siguin culturals, esportives o altres, i menys a repartir. I les condicions a l’hora de repartir també són molt dures. Abans era més fàcil justificar les coses. Nosaltres només paguem conferenciants. És cert que veus que s’ha d’anar posant al dia, però que hi ha dificultats i que la intensitat amb la qual ha anat fent activitat aquests anys, això d’una conferència cada setmana, no sé si es podrà mantenir. Tant de bo, no?

Atenea s’ha guanyat el títol d’entitat cultural de referència a la comarca.

Se sap que, des del mes d’octubre fins al maig o juny, ofereix una programació setmanal, amb poques excepcions. Per això m’hauria sabut greu que no hi hagués hagut relleu.

Quina línia vol seguir la junta que vostè encapçala?

És una entitat que s’ha dedicat a temàtiques humanístiques i socials, però, de tant en tant, sempre s’ha fet una pinzellada, o no s’ha deixat de banda, l’àmbit científic i tecnològic. Creiem que s’ha de continuar així, però a veure si aconseguim, d’alguna manera, engrescar gent una mica més jove, un altre perfil. Ara, per exemple, estem muntant el cicle de literatura universal i aquest any el dedicarem a la literatura fantàstica. Potser, per aquí podrem enganxar algú. O, de tant en tant, veus alumnes que fan bons treballs de recerca sobre temes d’àmbit comarcal i els pots engrescar. Però no ha de ser una cosa forçada, que ara ho hàgim de fer per obligació, si es dona el cas, potser aconsegueixes que altres s’interessin.

Quants socis té actualment Atenea?

No arribem al centenar. I pot semblar que demanem almoina, però si algú ens ve a veure i els agrada el que fem, es pot fer soci, que vint euros a l’any... Ara, doncs, ens toca fer una mica de campanya per sensibilitzar la gent i engrescar gent més jove perquè pugui haver-hi un relleu, que això és important.

També per garantir la supervivència.

És clar, perquè no pot ser que el jovent siguem els que tenim cinquanta anys. Jo era jove quan vaig començar, quan tenia vint anys. Costa molt veure joves. O fas alguna cosa puntual i arrossega algú... Ara costa més, tenen molts estímuls i ens haurem d’adaptar una mica. És un repte.