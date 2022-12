L'Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer han signat aquest dijous l'acord de donació pel qual el consistori rebrà 131 obres d'art de la col·lecció privada de la família que inclou obres de Dalí, Rembrandt, Goya, Picasso, Miró, Tàpies, Cuixart, Fortuny o Chillida.

Segons fonts municipals, la col·lecció Gimferrer, considerada com una de les més importants col·leccions privades d'art del país, s'exhibirà abans de tres anys a l'espai municipal Can Tarradas, que es condicionarà per exposar-les públicament.

La voluntat inicial del seu propietari era donar-la a una destacada institució museística nacional i després de més de dos anys de gestions, Jordi Gimferrer i el consistori de Banyoles han arribat a un acord perquè 131 obres es quedin a la ciutat perquè s'exposin de manera permanent i públic.

En l'acte de signatura de l'acord, l'alcalde Miquel Noguer ha agraït públicament a Jordi Gimferrer i als seus fills la donació de la col·lecció a la ciutat i ha destacat que “permetrà a Banyoles tenir una de les col·leccions d'art més importants del país i convertir-la en un centre d'art”.

Per la seva banda, Gimferrer s'ha felicitat de poder realitzar la donació a la ciutat i ha apuntat: “La col·lecció és un reflex de la meva vida, del que realment m'ha captivat".

Les 131 obres objecte d'aquest acord inclouen obres d'autors tan destacats com Miró, Picasso o Dalí i fins i tot gravats de Rembrandt i Goya.

Però és especialment important pel que es refereix a pintura catalana i espanyola de finals del segle XIX i del segle XX fins a l'actualitat.

S'inclouen obres d'autors romàntics com Modest Urgell i Marià Fortuny, modernistes com Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Aristides Maillol o Josep Llimona, i novuentistes com Joaquim Sunyer.

El grup d'avantguarda “Dau al set” està representat de manera excepcional amb peces d'Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Ponç o Joan Josep Tharrats i també el grup “El paso”, amb autors com Antonio Saura, Manuel Millars o Juana Francés.

Altres noms destacats de l'art de les últimes dècades són Joan Genovès, Eduardo Chillida, el Grup Crònica, Joan Brossa, Albert Ràfols-Casamada, Miquel Barceló, Zush, Perejaume o Jaume Plensa.

La col·lecció inclou també una selecta representació d'art africà i oriental, entre d'altres.

Amb molts d'aquests creadors contemporanis, Jordi Gimferrer, membre d'una família d'industrials clau en la història de Banyoles, va desenvolupar una amistat personal.

De molt jove va desenvolupar el seu gust per l'art, sent reconegut com un crític d'art de prestigi i al llarg dels anys ha anat creant una col·lecció d'art de primer nivell i moltes obres de la mateixa són objecte de cessió habitualment per a exposicions temporals a centres museístics nacionals i internacionals.

L'acord al que han arribat ambdues parts té la forma legal d'un “comodado amb promesa irrevocable de llegat”, és a dir, les obres passaran a ser propietat efectiva de l'Ajuntament quan tingui habilitat l'espai expositiu on s'exhibiran públicament o a la mort del seu actual propietari.

L'Ajuntament es compromet a tenir aquest espai actiu en un termini no superior a tres anys.

L'edifici on s'exhibirà aquesta col·lecció serà el de Mobles Tarradas, dissenyat el 1975 per l'arquitecte Jeroni Moner i que ha estat adquirit recentment per l'Ajuntament.

La col·lecció Gimferrer serà el nucli de l'exposició permanent del Centre d'Art que l'Ajuntament projecta situar en aquest espai.