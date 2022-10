Figueres a escena sorteja tres entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà per veure l'obra de teatre Una noche sin luna el dissabte 29 d'octubre, a les 20 hores, al Teatre El Jardí.

Juan Diego Botto es posa en la pell de Federico García Lorca per acostar-nos els aspectes menys coneguts de la vida i obra del poeta, amb la voluntat de trobar allò que ens interpel·la i fer-lo viu i actual.

Amb ironia i emotivitat, l’autor relata el seu pas per la Residencia de Estudiantes, les crítiques rebudes per Yerma, la seva experiència a La Barraca, la seva relació amb la premsa, els amors i la tensió dels últims anys, així com la necessitat de llibertat artística, d’expressió i de trobar la identitat sexual i la importància de la memòria i les arrels.

