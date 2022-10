Brau Edicions acaba de publicar Tot passa dues vegades, la primera novel·la de ficció de Pilar Francès, guardonada amb el 5è premi Empordà de novel·la. Aquesta història que entrellaça passat i present i que canviarà les vides de les dues dones protagonistes –la galerista Margot Sunyer i l’escriptora Clara Ventura– va convèncer al jurat del premi.

L’acció de Tot passa dues vegades arrenca l’agost de l’any 1975, quan el pare de Clara Ventura desapareix. Un regolf se l’endú a la platja de La Fosca. Aquell fet canvia, inexorablement, la vida de la seva família. De cop i volta, fugen a Barcelona, per oblidar. La mare i els avis paterns mai no ho aconseguiran. La Clara, tampoc. A ella li resta dins seu el dubte. Mentrestant, a la ciutat de Girona, la galerista Margot Sunyer, que ha llegit tots els llibres de Ventura amb interès, farà mans i mànigues per trobar-la i li farà una proposta: que escrigui les memòries de la seva família, la dels reputats ebenistes de «Casa Sunyer». Serà aleshores, i a través d’uns quaderns, quan mil secrets sortiran a la llum.

Pilar Francès, l’autora, va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1966. Llegir i escriure han estat sempre dues de les seves grans passions, confessa que, a més, li han permès guanyar fins a vuit premis literaris amb contes i petits relats. Entre altres llibres destaca Quan calmin els mals vents, tornaré, una novel·la testimonial, biografia del seu avi patern, un mariner republicà exiliat a França. Arran d’aquesta publicació s’ha dedicat a temes de memòria històrica.