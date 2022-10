En Pol és un jove trans que visita el despatx d’una psiquiatra de la Seguretat Social perquè li diagnostiquin disfòria de gènere, una alteració emocional de tipus depressiu. Per a ell és el pas necessari per poder canviar la seva identitat de gènere davant les institucions i la societat que encara el veu i el tracta, de vegades, com una dona. Aquest és el punt de partida de Transbord de l’escriptor mallorquí Sebastià Portell, una obra que té com a finalitat «la despatologització del fet trans, és a dir, eliminar qualsevol visió estigmatitzant i deixar de considerar malaltia la vivència de gènere». Transbord, dirigida per Miquel Gorriz, es representa aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre El Jardí de Figueres.

Era l’any 2018 quan Transbord es va estrenar al Teatre Principal de Palma. Aleshores va estar girant per ses Illes, va fer temporada a Barcelona, als teatres Acadèmia i La Gleva, i se n’ha fet, recentment, una lectura dramatitzada a Madrid i s’ha representat a Osca. L’interès és viu, sobretot a Catalunya, comunitat que ha estat pionera en l’assistència i acompanyament de les persones trans. La mirada que aporta Portell sobre el tema, però, és lluminosa i s’allunya «del trauma, el drama o la malaltia» que sovint aflora entre la literatura LGTBI. «Crec que ens mereixem històries optimistes, normals, naturals i genuïnes amb les quals la gent, sigui quina sigui la seva identitat, s’hi pugui sentir reflectida i que vegin que gosar viure, com s’és, paga molt la pena», afirma el dramaturg. El mateix títol, Transbord, presenta la identitat com un viatge, com un desplaçament «perquè no som els mateixos quan comencem a viure o un cop acabem la nostra trajectòria vital, cosa que també passa en el pla del gènere». Així, Transbord «reivindica no només aquesta capacitat de canvi, sinó de ser un mateix qui decideixi cap a on vol anar, quin és el seu paisatge o el seu millor lloc a cada moment».

Els personatges que habiten a Transbord simbolitzen, segons Portell, «la lluita de l’individu i les institucions que l’oprimeixen», quelcom que supera la realitat de les persones trans. «Tots tenim una identitat i aquesta ens afecta a l’hora d’anar pel món, de viure, de conviure, de viatjar, de poder tenir una feina, una família o una xarxa de relacions personals amable», corrobora l’autor tot afegint que a Transbord tothom hi trobarà «un esquema de confrontació amb aquelles ànsies uniformitzadores, aquelles institucions o persones que no ens volen deixar ser, la regularització d’identitats». Al llarg de l’obra, en Pol, paper interpretat per l’actor Marc Joy, expressa les seves necessitats i il·lusions «i no totes passen pel canvi físic, sinó que és una qüestió de gènere i de reconèixer-se en societat».

Premis Crítica Serra d'Or

Transbord també té la seva versió en paper gràcies a l’editorial Lleonard Muntaner, que va incloure-la dins la seva col·lecció de teatre, guardonada fa pocs dies amb un dels premis Crítica Serra d’Or. Un llibre publicat també en castellà i italià, escenaris on el debat és molt necessari, ja que existeixen visions molt contràries a la llibertat individual. «Les nostres històries i discursos mereixen ser posats sobre la taula, fomentar el debat i apropar posicions, que l’empatia guanyi la intolerància», conclou Portell.