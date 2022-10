Pablo Alborán va actuar, aquesta nit de divendres, al Casino Peralada en el que va ser el seu darrer concert a Espanya abans d’iniciar la seva gira internacional per Llatinoamèrica i els EE.UU. El públic que va omplir el Mirador del Castell, prop de vuit-centes persones que van exhaurir les entrades mesos abans del concert, va gaudir d’una actuació en format teatre dividida en dues parts. L’exitós músic andalús va repassar alguns dels seus temes més coneguts, com “Saturno”, “Solamente tú” o “Te he echado de menos”, i va presentar també algunes cançons inèdites.

Va tractar-se d'una actuació carregada de proximitat i intimitat entre el cantant i el públic. Alborán va començar el concert sol davant del públic i només acompanyat de la seva guitarra i el seu piano, recordant els seus inicis fa més d'una dècada. En la segona part de l’actuació el cantant va passar a estar acompanyat pels seus músics. L’actuació del prestigiós cantautor se suma a la llista d'estrelles nacionals que han passat pel Casino Peralada després d'Antonio Orozco, Sergio Dalma, Ana Belén o els Manel, entre d’altres. Amb aquesta aposta per una programació musical de qualitat i de primer nivell, Casino Peralada segueix consolidant-se com un espai d’oci global únic al territori, un món d’entreteniment obert a tothom que combina gastronomia, música en directe, espectacles i tota l’emoció del joc d’atzar en un ambient extraordinari.