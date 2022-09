Amb una festa popular, divendres passat, es va donar per inaugurada la remodelació de la piscina municipal de Vilamalla. Quelcom que va deixar fascinat als assistents és l’extens mural, d’uns 170 m2, que l’artista Diana Taubin, especialista en aquesta tècnica, ha pintat especialment per embellir les dues llargues parets que embolcallen la piscina. En elles hi ha recreat elements mítics del paisatge empordanès com les Salines o el cap de Creus, però també del català, com el Canigó.

«Un mural pot suposar una diferència total dins l’espai, el complementa i ajuda a tot el projecte de la piscina», explica l’artista. En aquest en concret, ha desplegat la seva personal filosofia: la de transmetre tranquil·litat amb la seva obra. «No m’agrada fer coses agressives i un mural, crec, ha de ser una companyia agradable i amable, que la gent s’hi senti a gust», admet. En aquesta ocasió agraeix vivament les propostes suggeridores que li va fer l’alcalde Carlos Álvarez. «Em van demanar un mar i muntanya», somriu. Aquesta idea inicial es va anar enriquint amb la incorporació de molts elements naturals propis del territori, entre ells el pantà de Boadella, però també d’animals, com vaques, que aporten vida a l’obra i remeten al passat agrícola del poble.

Per a Diana Taubin aquesta ha estat una feina intensa, ja que, a banda de la preparació i documentació prèvia, hi ha treballat in situ durant sis setmanes, els darrers dies aplicant, a primera hora del matí, tres capes de vernís per protegir-lo. «M’ha encantat fer aquest mural. Jo sempre gaudeixo molt pintant però, en aquest cas, l’alcalde, que ha estat l’artífex del projecte, estava molt content. També la gent que sempre han estat molt efusius, cosa que em donava moltes ganes de seguir i em feien sentir molt a gust treballant». A Taubin li agrada, afirma, tirar endavant projectes amb la participació activa d’aquells que els financen. «Treballant en equip saps que hi ha un acord en el resultat i pots anar fent modificacions sobre la marxa», reconeix tot afegint que això no coarta la seva llibertat creadora.

Un projecte que ha durat quasi dos anys i que es completarà l’any vinent

Hi ha satisfacció a la veu de l’alcalde Carlos Álvarez quan parla de la reforma de la piscina municipal de Vilamalla. Arribar a l’obertura, però, ha costat. «Ha estat un calvari administratiu i burocràtic», admet. No és per menys. En aquesta primera fase, que ha tingut un cost de 550.000 euros i ha durat quasi dos anys, han passat fins a quatre contractistes, cosa que ha dilatat molt les obres que finalment signen l’arquitecta Marina Goday i el dissenyador Ricardo Conde. També s’hi ha sumat la falta de materials i, com no, la calor extrema. «Ens ha sabut molt greu deixar als veïns sense piscina tot aquest temps», reconeix. És per això que ara la mantindran oberta durant dues setmanes i gratuïta per a tots els empadronats. La reforma era, però, urgent. L’equipament, construït vint-i-cinc anys enrere, patia «filtracions i moviments». També s’havia inundat la sala de màquines en diverses ocasions. Així, ara, s’ha intervingut a les dues piscines: la petita, fent-la totalment nova, i la gran, també a més de reduir-ne la fondària. A més, s’ha reformat tot l’entorn, la gespa, s’ha fet zona de solàrium i s’ha ampliat la sala de sistema de clor. També s’ha aixecat un magatzem pel material i s’ha automatitzat el sistema. Finalment s’ha millorat el tancament per evitar actes vandàlics. A la segona fase, que s’iniciarà el setembre del 2023, s’abordaran els vestidors i la zona de bar i pícnic. El cost serà de 300.000 euros.