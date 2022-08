Sis anys després del seu últim àlbum, i després de nou mesos del seu alliberament de la injusta tutela legal a què la va sotmetre el seu pare durant gairebé 14 anys, Britney Spears ha ressuscitat per a la música. El mes de juliol passat va tornar a l’estudi, concretament el que té a Beverly Hills del productor guanyador del Grammy Andrew Watt. Allà va gravar les seves frases de ‘Hold me closer’, un atractiu duo amb Elton John que versiona l’èxit del cantant ‘Tiny dancer’ (1971), amb una miqueta ‘The one’ (1992) i una miqueta de l’himne de 1976 ‘Don’t go breaking my heart’.

En una entrevista amb ‘The Guardian’ l’autor de ‘Rocket man’ ha lloat la seva companya: «Spears va cantar fantàsticament. Tothom deia que ja no podia cantar. Però va ser brillant. Em va emocionar veure-la cantar així».

Divertida i exquisida, ‘Hold me closer’ és una clara aposta per repetir l’èxit de ‘Cold heart’, la col·laboració de l’any passat d’Elton John amb Dua Lipa, que també combinava diverses glòries de l’extensa carrera de l’artista, sobre tot ‘Rocket man’ i ‘Sacrifice’. El duo va ser un gran èxit en les emissores de ràdio, i va aconseguir portar el cantant al ‘top 10’ de Billboard’s Hot 100 per primera vegada en més de dues dècades.

El nou duo amb Spears són tres minuts i mig de resplendent electro-pop, house i funky en què les veus en falset dels dos cantants es confonen per moments gràcies a l’autotune.

Per a Spears, de 40 anys, ‘Hold me closer’ suposa el seu primer treball musical des del seu àlbum ‘Glory’, del 2016. Un període massa llarg que la va fer sentir-se una mica insegura al tornar a l’estudi. En l’esmentada entrevista, John explica com ha recolzat la seva companya en la seva tornada musical: «Feia tant de temps que era fora i ha sigut traïda tantes vegades mentre ha estat a l’ull de l’huracà durant tant temps... Hem estat agafant-li la mà durant tot el procés, assegurant-li que tot anirà bé». Assegura que quan es va trobar amb ella, «Britney estava trencada», però que ell també coneix aquesta sensació. Però que també es pot sortir del pou. «He passat per aquesta sensació de ruptura i és horrible. He estat sobri durant 32 anys i és el temps més feliç que he viscut. Ara tinc l’experiència per poder assessorar la gent i ajudar-la, perquè no vull veure cap artista en un lloc fosc», ha explicat el cantant, de 75 anys, que als 90 també va ‘agafar la mà’ de George Michael, Robbie Williams i Geri Horner (Halliwell).

«Li donarà confiança»

«Estic molt emocionat de poder fer-ho amb ella perquè si és un gran èxit, i crec que podria ser-ho, li donarà molta més confiança de la que ja té i s’adonarà que la gent realment l’estima i la cuida, i vol que sigui feliç. Això és tot el que qualsevol amb dos dits de front voldria després que ella passés per un moment tan traumàtic», relata el cantant a la publicació.

Remesclar-se una vegada i una altra

Remesclar-se a si mateix no és gens nou per a sir Elton John, actualment immers en la seva gira de comiat ‘Farewell Yellow Brick Road’, de la qual té encara pendents concerts als EUA durant la resta de l’any, així com actuacions previstes per a l’any que ve a Austràlia, el Regne Unit i Europa. ¿Què és si no la versió de 1997 de ‘Candle in the wind’, amb una lletra original escrita conjuntament amb Bernie Taupin el 1973 sobre la fama i ràpida mort de Marilyn Monroe que es va tornar a refer en honor a la malaguanyada princesa Diana de Gal·les, que va morir farà 25 anys la setmana que ve?