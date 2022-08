Enguany el Mirador Photo Garrigàs celebra la seva X edició del 10 al 25 de setembre, malgrat els dos anys de pandèmia, el Mirador sempre s’ha pogut celebrar amb major o menor mesura.

Aquest any toca fer repàs de totes les edicions amb una exposició “Mirador Photo, X aniversari”, junt amb altres dues exposicions, “El volcà de la Palma”, del fotògraf Jordi Renart, i “Vint anys de Joves Fotògraf (e)s” de la Diputació de Girona e Inspai, una exposició retrospectiva que commemora el vintè aniversari del premi Joves Fotògraf(e)s.

A part de les exposicions esmentades, comptarem a la inauguració amb bona presència dels fundadors-organitzadors que han anat passant al llarg d’aquests deu anys.

També hi haurà tallers de fotografia, per part de fotògraf professional i dona’n pas a fotògrafs amateurs per tal de donar oportunitat a tothom que sigui amant de la fotografia.

També com cada edició tindrem un concurs de fotografia, en què enguany el tema és "L'essència de l'Empordà", fotografies de l'Empordà cercant l'essència, obert a tothom, amb qualsevol format o dispositiu. Tres premis en metàl·lic, 150 €, 100 € i 50 €.

El Mirador Photo

Mirador Photo Garrigàs parteix d’una iniciativa dels fotògrafs Miquel Ruiz i Josep Oliva l’any 2013, vol ser un punt de trobada on professionals, artistes o aficionats a la fotografia puguin compartir el seu treball, els seus projectes, les seves idees, aficions.

La pretensió és gaudir, viure i sentir la fotografia d’una manera popular i senzilla, en un entorn rural Empordanès, sense cap més esperit de lucre ni benefici que enriquir-se compartint els treballs i projectes de tots aquells que estimen la fotografia i que la volen fer més accessible.socialment.