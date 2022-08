El Festival Indrets de Cadaqués tancarà aquest dissabte, 27 d’agost, la seva segona edició amb un concert de Playback Maracas i DJ Misbehaving a les 22 h a la Sala l’Amistat. Després de 14 concerts escampats al llarg de dos mesos, l’esdeveniment empordanès clausurarà amb més de 5.000 assistents.

Playback Maracas presentarà aquest cap de setmana el seu àlbum debut “Playback Maracas & The Electronic Moon Orchestra”, amb el qual ha conquerit el Sónar, el Primavera Sound i el festival Vida, entre d’altres festivals de renom. L’espectacle immersiu amb projeccions, so i llum garantira que la clausura sigui una festa. Els instruments atraparan el públic amb sons ipnòtics, veus distorsionades, moments postrock i cadències electropicals.

El públic i els espais, els principals aliats

El Festival Indrets ha triomfat tant per les seves propostes musicals com pels íntims espais on s’hi han celebrat els concerts. Més de 5.000 persones de totes les edats i nacionalitats han omplert les petites places i racons idíl·lics del poble que va enamorar Dalí. Tots els concerts s’han pogut celebrar amb absoluta normalitat acompanyats de bon temps i entrega per part dels assistents.

El concert inaugural amb Kálon va obrir el camí de l’èxit a les altres actuacions, entre els quals Mireia Pla i Fernando Salinas, Quatre, AB3, Athrodeel, Bofirax, Daniel Felices, Pablito, Iris Deco, Sergi Estella, De La Carmela i Playback Maracas.

Què és el Festival Indrets?

Indrets és un festival que cerca copsar l'essència dels espais on es desenvolupa, descobrint la seva identitat i generant en l'espectador un vincle emocional amb el

paisatge.

Indrets són aquells llocs determinats que es mantenen en l'espai però que transmuten amb el pas del temps. Són punts rellevants que queden com a tals en la memòria dels éssers humans i marquen una empremta en els seus records i en la seva història.