Luigi Morini Boveri va ser cap del Servei d’Informació del Consolat italià a Barcelona, i, tal com mostra una fotografia conservada a l’Arxiu Municipal de Roses, es va disfressar de dona per amagar-se de les autoritats revolucionàries. Aquesta indumentària la va mantenir tota la Guerra Civil per poder exercir d’espia a Barcelona.

Tot i la calor de l’estiu, Luigi Morini Boveri es va posar unes mitges negres i gruixudes. Era l’única manera de dissimular els pèls de les cames. Després va escollir una faldilla ampla perquè el volum de l’entrecuix no el delatés. I, per acabar d’assegurar la seva protecció, a sobre va col·locar-s’hi un davantal. Es va contemplar al mirall amb atenció. Li faltava un toc femení per acabar de fer més convincent el personatge. Es va posar un mocador al coll, unes discretes arracades de botó i un toc de maquillatge. Per primera vegada, aquell rostre arrodonit, flàccid i barbamec jugava a favor seu. Era l’hora de comprovar si la disfressa funcionava. Va sortir al carrer. No les tenia totes. S’hi jugava molt. De seguida, però, es va adonar que ningú li prestava massa atenció. Si de cas, fins i tot li va semblar que algun home de certa edat li feia bona cara. Sabia perfectament que si l’identificaven era home mort. Havia arribat a la ciutat el 1930 com a cap del servei d’informació del consolat italià, una manera molt elegant de dir que era l’encarregat de l’espionatge a terres catalanes. La seva principal missió era informar dels moviments dels seus compatriotes residents a Barcelona per detectar possibles grupuscles contraris a Mussolini. El cas de l’espia italià disfressat de dona el va presentar l’Arxiu Municipal de Roses l’any 2014, a través de la publicació d’una instantània del seu fons documental. Si voleu saber més sobre Luigi Morini Boveri, aquest estiu ha estat el protagonista del tercer pòdcast de Sala 113. Històries Arxivades, un cicle d’històries reals extretes del patrimoni documental català.