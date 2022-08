El Mediterranean Guitar Festival segueix el seu periple amb el concert tribut al gran Paco de Lucía, a càrrec del músic Javier Gavara, aquest dimarts, 23 d’agost, a les 9 del vespre, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Javier Gavara va iniciar els seus estudis de guitarra flamenca quan era un nen, amb Casimiro González, Rafael Cañizares i Manolo Sanlúcar, entre d’altres. Ha tocat amb grans artistes com Chicuelo, Rafael Cañizares o Diego Cortés. Ha enregistrat discos amb César Moreno, Montserrat Caballé o Daniel Beltran, i justament acaba de col·laborar amb José Mercé en el seu darrer disc.

El millor de tots els temps

En aquest concert a Castelló presenta l’espectacle Tribut a Paco de Lucía, el millor guitarrista de tots els temps. Gavara ha declarat en algunes ocasions que «Paco de Lucía ha estat un dels millors del món; quan la guitarra flamenca era un instrument exclusivament per acompanyar la veu, aquest senyor va posar-la al nivell de qualsevol altre instrument». A més a més, també presentarà a l’actuació composicions seves. «Dins la guitarra flamenca, si només ets intèrpret, no acabes de ser un guitarrista bo. És important tenir la teva personalitat, un so propi, un so que et diferenciï d’altres intèrprets, en el flamenc és molt important», reconeix l’artista que ja ha tocat en anteriors ocasions dins el Festival. El músic també ha actuat a Llançà on va rebre l’ovació del públic i l’any passat va oferir un concert,també a la Basílica de Santa Maria Castelló d’Empúries.

Gavara va formar part del projecte Guitarres Mestizas, al costat de Max Sunyer, Joan Vinyals, Santi Picó, David Palau i té treballs discogràfics amb Cesar Moreno, Monserrat Caballé i Montserrat Martí, o el cantautor català Daniel Beltran i altres tants cantaores barcelonins. Ha estat professor convidat en diversos seminaris, entre ells el XXV seminari internacional de jazz de Barcelona al costat d’artistes com Ben Monder, Luciana Souza, Bruce Barth, Steve Wilson o Montez Coleman. Ha participat en diversos festivals nacionals i internacionals com Ciutat Vella, Grec, Candil Flamenc o Cartago.

La setmana del Festival es complementa amb Sam Ballester que actua a l’església de Sant Vicenç de Llançà. El músic que va iniciar la seva marxa musical a l’Alt Empordà, Girona, va continua a Granada on comparteix estudis de guitarra flamenca, clàssica i jazz, i de llenguatge musical, harmonia i improvisació rebent classes de mestres com Emilio Maya, Pepe Armilla o David Defries. El públic podrà escoltar-lo el dia 26 d’agost.

Després d’un any 2021 encara marcat per la pandèmia, el Mediterranean Guitar Festival ha tornat amb més força que mai i s’allarga fins al 27 d’octubre, en una edició plena de primeres figures internacionals del món de la guitarra. El festival té lloc a les esglésies més emblemàtiques de la costa catalana, estant present a la Costa Brava a Castelló d’Empúries, L’Estartit, Llançà, El Port de la Selva; a més de Sitges, Lloret de Mar i Calella i, a la Costa Daurada, Calafell i Coma-ruga. En total el programa inclou 130 concerts, de la mà de grans intèrprets locals i internacionals, en què hi ha hagut i hi haurà estils diferents com la guitarra clàssica, el flamenc, guitarra espanyola, guitarra romàntica, recital de violoncel basat en la figura de Bach, incloent-hi sextet de corda i diversos concerts amb orquestres.