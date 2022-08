Després de moltes emocions, el Festival de Peralada arriba a la seva recta final aquesta setmana i ho fa amb una dosi d’alta intensitat precedida per tres recitals a l’església del Carme amb tres veus sensacionals com són les de Sonya Yoncheva, Lise Davidsen i Ermonela Jaho, així com les actuacions de Lucas Vidal i el ballarí Carlos Acosta. L’emoció màxima, però, es preveu viure-la aquest dimecres amb l’homenatge que li fa el Festival al tenor Josep Carreras.

En una entrevista recent, el tenor català, que ha complert 75 anys, va explicar que a Peralada tenia previst interpretar «un repertori amable» amb la soprano croata Martina Zadro i l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per David Giménez. Hi haurà «una mica d’òpera, evidentment cançó catalana i cançó napolitana i potser alguna sorpresa». Carreras continua actiu, ja que, tal com va avançar, té programades actuacions a Vila-seca i Tòquio, l’any vinent.

L’endemà dijous, pujarà a l’escenari de l’auditori un dels compositors musicals més polifacètics del moment, Lucas Vidal. Guanyador de premis Emmy i Goya, arriba a Peralada amb Karma, un projecte electrònic que busca trencar els motlles dels tradicionals concerts i, alhora, atrapar el públic jove.

El Festival es tancarà el dissabte amb On Before de Carlos Acosta, un ballarí que va robar-li el cor al públic de Peralada fa anys i que ara torna, de nou, amb l’obra més personal que ha creat i ballat mai. Un viatge cap a la mort on duets i solos s’entrellacen al llarg de l’obra en «una narrativa vagament suggeridora». Una nit de dansa per tancar el cercle iniciat per Bayerisches Staatsballett.