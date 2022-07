La segona nit musical del segon cap de setmana del Festival Sons del Món va començar amb el concert acústic de Sara Roy. La cantautora manresana va pujar a l'escenari cantant «Som», la primera cançó que es va publicar del disc A(Mar) i va oferir «un tast del meu primer àlbum» en paraules seves, a un públic assistent que va escoltar la seva dolça veu ben embadalida. Roy és la guanyadora del darrer Premi Enderrock a millor artista revelació i ho va demostrar fent sonar temes com «Comptant les hores» o «Queda't», una cançó que «vaig compondre fa temps i que havia quedat al calaix de les idees», exposà la cantant. L'actuació, emmarcada en la gira Cançons d'amor, no podia finalitzar sense que sonessin «Tot és més fàcil», la cançó guardonada com a millor cançó d'autor als Premis Enderrock, i «Una cançó d'amor», el darrer senzill publicat per l'artista aquest mateix estiu.

Sara Roy: «Faig una música intimista i sincera, amb cançons fetes des del cor» Quan Roy va abandonar l'escenari de la Ciutadella de Roses va donar relleu a Greg Taro, que actuava per primera vegada a l'estat espanyol. El barceloní resident a Alemanya va cantar, entre altres, «Niño molón», una cançó que parla de la situació d'assetjament escolar que va viure a l'escola. A més, Taro va tocar «Así», un tema estrenat aquest mateix divendres 29 de juliol. Finalment, la nit la va tancar l'internacional Alvaro Soler que va començar el seu concert amb «Solo Para Ti» i «Magia», tema que dona nom al seu últim disc i que va posar el públic dempeus des del seu inici. Un públic que va comptar amb molta presència d'infants, quelcom que va cridar l'atenció al cantant de Sant Cugat del Vallès i va fer cantar la paraula «Manila» d'aquesta mateixa cançó a tota la mainada en solitari, així com ja havia fet prèviament només amb el públic femení i masculí. "És una sort tocar a prop de la meva família i compartir amb ells la nit" Durant tota l'actuació l'artista va fer diverses aturades musicals que aprofitava per introduir el tema que cantaria a continuació explicant d'on sorgia o alguna anècdota, entre les quals va exposar que «tot i haver estat moltes vegades a Roses perquè és la població on els meus avis es van retirar mai havia estat a la Ciutadella», quelcom que va justificar dient que «en aquella època li interessava més la platja». «El mismo sol» també va sonar entre les muralles de la fortalesa rosinca, un tema del 2015 i que s'ha tornat viral després que una versió accelerada d'aquesta hagi corregut com la pólvora per la xarxa social Tik Tok. Tot i que la majoria del concert va ser molt enèrgic també hi va haver temps per desaccelerar com és el cas d' «En tu piel», que Soler va interpretar sol en un piano i que va dedicar als seus pares «perquè porten ja 32 anys casats», manifestà. Alvaro Soler va fer tornar a pujar a l'escenari a Greg Taro, al que ell considera «com un germà» i van cantar junts «Diferente». El concert va concloure amb «La Cintura» i «Sofia», dos dels grans èxits del cantant, fent que un públic desbocat cantés, saltés i ballés sense pausa.