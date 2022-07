"És una sort tocar a prop de la meva família i compartir amb ells la nit"

El dissabte 30 de juliol el cantant barceloní puja a l’escenari del festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses. Aquest concert porta Alvaro Soler a un lloc on té un vincle familiar, ja que Roses és el poble de retir dels seus avis. Farà sonar les cançons del seu darrer disc Magia, però sense oblidar altres èxits com Sofia o El Mismo Sol.

Alvaro Soler arriba a Roses en un dels dos únics concerts que el cantant fa a Catalunya.

Quina rebuda està tenint amb el nou disc Magia?

Molt bona! Val a dir que va ser bastant frustrant o poder tocar en el període de llançament del disc per a cantar les cançons amb gent, però aquest any el recuperarem.

Com definiria aquest àlbum?

És un àlbum íntim. Vaig tenir molt més temps per poder fer-lo que l’anterior. Fins i tot vaig poder produir alguna de les cançons, quelcom que feia temps que no podia fer. A més, gairebé totes les cançons van néixer a l’estudi de casa meva, així que va ser un procés molt introspectiu en un temps complicat.

Té alguna cançó preferida?

Sí, En Tu Piel. És una cançó que barreja diferents estils i és una cançó que comença i acaba en llocs totalment diferents.

A part d’aquesta última obra, la seva carrera està plena d’èxits com Sofia, un èxit a escala internacional. S’ho esperava?

No m’ho esperava. Va ser una sorpresa increïble, però ja portava una bona sorpresa a sobre després d’haver col·laborat amb Jennifer López a El Mismo Sol. Crec que vaig arribar a assimilar tot això dos anys després que succeís. Tot anava molt de pressa i jo només podia pujar a aquell tren que, per sort, no s’ha aturat.

Com va ser treballar amb Jennifer López?

És una persona i artista impressionant. L’admiro molt per la seva manera de treballar i la seva actitud humil davant la sort que tenim de poder treballar en una de les feines més boniques del món!

Ha col·laborat amb molts altres cantants de reconegut prestigi. Amb quin dels que encara no ho ha fet li agradaria col·laborar?

Amb la Shakira.

Aquí és molt conegut, però també té molt d’èxit a l’estranger.

Sí!, és una passada veure com la gent connecta amb les cançons sense entendre el que canto (riu).

I és igual el públic de fora que el d’aquí?

No hi ha cap públic com el de casa, però és veritat que últimament tot el món té ganes de vida i de concerts, així que aquest any serà increïble.

El pròxim 30 de juliol actua al festival Sons del Món, a Roses. Com és retornar al poble dels seus avis?

És una sort tocar a prop de la meva família i sobretot compartir amb ells aquella nit. Venen molts amics i serà una nit molt especial. A més, podré anar a la meva platja preferida abans de tocar al concert.

Quins records té de Roses?

Les vistes de la badia de Roses (que és el que sempre impacta més), els meus avis alemanys que es van retirar aquí i els porto sempre al cor... A més, aquí és on vaig aprendre a fer windsurf. És un lloc emocionalment molt especial per mi.

Com serà l’actuació a Sons del Món?

Tocarem i ballarem cançons de tots els discos i amb mola energia! Hi haurà moments més tranquils i moments per a gaudir amb els que més estimem. Tinc moltes ganes de poder anar a la Ciutadella a tocar.

Abans de vostè hauran actuat la Sara Roy i Greg Taro. Hi haurà alguna col·laboració durant el concert?

Són molts bons. Segur que la liem a l’escenari.