El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà va tancar ahir la seva darrera edició, per la que han passat 600 espectadors. Aquesta era l’edició amb més espectacles programats, un total de 8, els quals s’han celebrat de forma itinerant per 8 micropobles de l’Alt Empordà: Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

Per la directora del FASTT, Rebecca Alabert, aquesta edició “ha tingut una bona rebuda als pobles després de créixer en nombre de municipis, passant de 6 a 8. Aquest fer demostra que la cultura als pobles té una bona acollida i que és molt necessària”. Alabert també ha manifestat que “el festival té capacitat de creixement i ganes de seguir estenent-se pels micropobles tot mantenint l’esperit en xarxa i treball en comunitat que ens caracteritza”.La nova edició del FASTT, que es va inaugurar el 7 de juliol i s’ha allargat fins al 17, ha celebrat amb èxit tots els espectacles malgrat el canvi d’ubicació de Paraules que trenquen ossos, de la Cia Pagans. En aquest cas, el divendres 15 de juliol, l’activació del Pla Alta 3 per risc extrem d’incendi forestal va obligar a l’organització a traslladar el muntatge de Vilaür a Siurana, donat que aquest es feia enmig del bosc.

Aquesta edició, la tercera en un format en xarxa per diversos micropobles de la comarca, consolida el projecte que té com a eix principal l’aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i apropar la cultura a les zones rurals, concretament als municipis de menys de 500 habitants.

En la darrera jornada d’espectacles, celebrada ahir a Vilanant, es va veure Vespre de swing, un muntatge protagonitzat per dues companyies de dansa: The Dawn Beat i la Cia Mar Gómez. L’espectacle que va posar punt final a l’edició, va combinar tres peces de swing de les dues companyies. The Dawn Beat va fer una mostra de Lindy Hop i la Cia Mar Gómez va portar Swing-it, una peça de dansa-teatre que va animar als assistents a ballar. Per acabar amb la festa, DJ Llamàntol va amenitzar la nit amb una jam session de Lindy Hop gratuïta amb discs de vinil dels anys vint i trenta.

Coincidint amb la clausura, durant el diumenge també va tenir lloc la mostra del taller Micropobles en escena. Dedicat a les arts performatives a l’espai públic tenint en compte el treball de l’espai i del propi cos, així com l’observació imaginativa dels pobles, Eléctrico 28, la companyia responsable de dinamitzar aquest workshop va dirigit als 20 veïns i veïnes que van participar en aquesta proposta. La mostra de la feina feta durant la darrera setmana del festival en aquest taller es va veure ahir a les 12 h i a les 18 h a Vilanant.

En aquesta edició s’ha programat Àvol de la companyia mallorquina Circ Bover, Hamlet 0.1 de Sergi Belbel interpretada per Enric Cambray, Parné de la cupletista Glòria Ribera, l’espectacle de clown ¡Qué buen día! de Maite Guevara -aquests quatre durant la primera setmana-, i El bon policia d’El Maldà, l’espectacle pel mig del bosc Paraules que trenquen ossos de la Cia Pagans, Kilòmetres de la gironina Meritxell Yanes, i Vespre de swing a càrrec de la Cia Mar Gòmez i The Dawn Beat. La majoria d’espectacles programats són produccions que no s’havien vist encara a la comarca, tots ells pensats per representar-se en espais singulars i a l’aire lliure.

Sobre el festival d’arts escèniques de l’Empordà

El FAST neix el 2013 de la mà de l’Associació FAST, un col·lectiu de persones amb un gran sentiment d’identitat territorial que durant cinc anys va oferir múltiples propostes escèniques a l’Era del Mas Gironí, a Garrigàs. Després de dos anys d’aturada, el 2020 pateix diversos canvis: es passa a anomenar FASTT i canvia de format. És aleshores quan es converteix en un festival d’arts escèniques en xarxa per diversos micropobles de l’Alt Empordà.

La raó de ser del festival és crear comunitat i acostar la cultura als municipis que normalment no hi tenen accés. La sostenibilitat, proximitat i ruralitat són els pilars fonamentals i té un doble objectiu: ser una proposta cultural i de lleure pels veïns dels micropobles i permetre que els municipis guanyin notorietat i que, en definitiva, el projecte actuï com a generador d’oportunitats pels micropobles.