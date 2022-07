En el marc del treball al voltant dels drets culturals que està desenvolupant el Departament de Cultura, la consellera Natàlia Garriga, ha mantingut una trobada amb representants del ajuntaments promotors el Festival FASTT de l’Emporta, un festival d’arts escèniques per a 8 micropobles de la comarca de l’Alt Empordà, que aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament de les arts escèniques a les zones rurals.

El festival està desenvolupat en xarxa amb els micropobles de: Palau de Santa Eulàlia, Vilamacolum, Siurana, Vilanant, Ordís, Sant Mori, Garrigàs i Vilaür, amb la voluntat d’anar més enllà del concepte de municipi i concebre els diferents espais de l’esdeveniment com a part d’un territori conjunt. D’aquesta forma, el FASTT vol fer arribar programació cultural de qualitat en micropobles. El festival pretén ser un punt d’interès cultural i turístic de la comarca i oferir als seus habitants una millora de la seva vida socio-cultural.

La trobada de la consellera ha tingut lloc a l’escola de Palau de Santa Eulàlia i ha servit per tal que els promotors de la iniciativa expressessin els seus projectes de futur i les seves necessitats tècniques que en garanteixi la viabilitat.

La consellera ha destacat que aquesta reunió desenvolupa un dels eixos de treball del Departament de Cultura pel que fa a la defensa dels drets culturals de la ciutadania, i es correspon amb la plena voluntat de preservar aquests drets culturals per a tota la població. El Departament està bolcat en l’objectiu d’assegurar que tothom tingui accés a la cultura i a les seves manifestacions més diverses, visqui on visqui, i amb independència de la seva ubicació geogràfica arreu del país.

En aquest sentit justament, el Govern va aprovat el passat 14 de juny, a proposta del Departament de Cultura, la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de drets culturals, que tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural, així com reforçar la protecció dels drets de les persones que treballen en el sector cultural. Així, partint del fet que la participació en la vida cultural és un dret universal i un element clau per a la cohesió social de la comunitat, així com per a la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part, la llei establirà el marc que garanteixi a la ciutadania intervenir en la vida cultural, i gaudir dels béns, els productes i les pràctiques culturals, amb especial atenció a aquelles persones i col·lectius que actualment no poden accedir-hi en igualtat de condicions, així com el dret a tothom de participar en la governança de la cultura.

El Departament de Cultura manté un especial interès a promoure i mantenir experiències com les del festival FASTT. És un festival que rep suport de la Direcció General de Promoció Cultural des del seus inicis. Aquest any 2022, el festival s’ha presentat a la línia de Festivals d’Arts Visuals, encara en fase de tramitació, amb la sol·licitud d’una aportació de 25.000 euros d’un pressupost total de 73.100 euros. L’any passat, el festival va sol·licitar 22.500 euros, que va aconseguir en la seva totalitat.

El Festival va néixer el 2013 de la mà de l’Associació FAST, un col·lectiu que es va crear amb l’objectiu de difondre, promocionar, exhibir, crear i compartir entre els seus socis i la població de l’Alt Empordà tot tipus d’arts escèniques i oferir al territori una programació alternativa als festivals de música de costa que, a l’àrea de l’Alt Empordà, tenen un pes fonamental.

L’associació FAST va dur a terme el festival durant els seus primers 5 anys de vida a l’Era del Mas Gironí. Des dels seus inicis, el festival ha ofert múltiples propostes escèniques en què es dona veu tant a companyies consolidades com emergents.

A partir del 2019 l’Associació FAST va repensar el seu format i va incorporar un nou equip per donar una nova perspectiva pel festival i ampliar les possibilitats de creixement i consolidació com a referent cultural de la comarca durant el mes de juliol. El festival va tornar amb un nou format més expandit pel territori de l’Alt Empordà , ara amb la denominació FASTT. Teatre i Territori. Festival d’arts escèniques.