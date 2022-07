El Festival Fastt ha inaugurat aquest dijous 7 de juliol una nova edició amb l’espectacle Àvol de la companyia mallorquina Circ Bover, una funció de circ contemporani que, a través de l’humor, fa una reflexió sobre l’actual paper de la cultura. Els quatre personatges van reivindicar la figura de l’artista a través de l’ús del bambú i les cordes.

En aquesta primera nit del Fastt, que va tenir lloc a Garrigàs, es van esgotar totes les localitats amb un centenar d’assistents.

Aquesta és l’edició en què més micropobles participen de la proposta: en total són 8 entre els quals hi ha Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

La majoria d’espectacles programats són produccions que no s’han vist encara a la comarca.

Entre aquests hi ha teatre de text, circ, un espectacle itinerant pel bosc, clown i sessions de swing i cuplets, tots ells pensats per representar-se en espais singulars i a l’aire lliure.

La programació d’aquesta edició compta amb 8 espectacles que es repartiran pels micropobles del Fastt. L’objectiu del projecte és descentralitzar l’exhibició cultural i apropar a les zones rurals –concretament a municipis de menys de 500 habitants– la cultura, així com desmarcar-se de la programació convencional de la resta de festivals de la comarca i proposar espectacles teatrals, de dansa i de circ de mitjà i gran format.

Les entrades, disponibles per tots els espectacles excepte per Paraules que trenquen ossos, que ja ha s’han esgotat, es poden comprar a la web del festival (www.fastt.cat) per 12,50 euros.

Què es veurà aquesta setmana al Fastt?

Hamlet 0.1 de Sergi Belbel i interpretat per Enric Cambray

Divendres, 8 de juliol

A les 22 h

A Sant Mori

Parné de Glòria Ribera

Dissabte, 9 de juliol

A les 22 h

A Ordis

¡Qué buen día! de Maite Guevara