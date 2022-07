El Fastt s’inaugura aquest dijous, 7 de juliol, amb presència en vuit micropobles de l’Alt Empordà. Aquesta és la vegada en què més pobles participen de la proposta. L’estrena del festival es fa a Garrigàs, per veure l’espectacle Àvol, del Circ Bover. La majoria d’espectacles són produccions que no s’han vist encara a la comarca. Hi ha teatre de text, circ, un espectacle itinerant pel bosc, clown i sessions de swing i cuplets. Els municipis d’aquesta edició del Fastt són, a més de Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür. La programació d’aquesta edició inclou 8 espectacles repartits pels micropobles.

L’encant del Fastt continua creixent i ja s’escampa per vuit pobles de l'Alt Empordà Micropobles a escena és la proposta que impulsa el Fastt per incentivar la participació ciutadana als micropobles on té lloc el festival. Aquest any s’ha escollit un workshop titulat La teva mirada al carrer, que dinamitzarà el col·lectiu escènic Eléctrico 28, finalista dels XXIII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques.