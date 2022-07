Màrius Serra revela a Figueres que va descobrir el seu nom en una biblioteca

L’escriptor i periodista Màrius Serra va «descobrir» el seu nom en una biblioteca i, en el marc de la festa pels cent anys de la Biblioteca de Figueres, ha revelat aquest episodi tan particular de la seva vida: «Era el 1976, tenia 13 anys, a Virrei Amat, Nou Barris, als afores de Barcelona. Em vaig anar a apuntar a la biblioteca del barri i una senyora bibliotecària, amb una màquina Underwood Lettera 32 i un cartronet de color groc, em va dir: ‘Nen, portes les fotos?’. I jo li vaig donar les fotos per fer la fitxa. Llavors, em va preguntar: ‘Com et dius?’ Vaig dir-li Mariu Serra Roig, perquè a casa sempre em deien Mariu. Aquella senyora, amb una elegància pròpia de les bibliotecàries, va començar a teclejar, va agafar el paper groc, em va mostrar la meva fitxa i em va dir: ‘Mira, en català, el teu nom s’escriu així, Màrius’, amb un accent que a mi em va semblar rar, al revés. Aquell dia vaig veure el meu nom per primera vegada escrit, i vaig dir: ‘Aquest soc jo’».

Màrius Serra ha estat un dels grans protagonistes d’una celebració tan concorreguda que la biblioteca feia molt de goig, aquest 2 de juliol. El públic ha rigut i ha aplaudit les seves eloqüències dialèctiques i també ha participat en la descoberta de les paraules que s’amaguen darrere dels seus famosos enigmes. L’escriptor i periodista ha volgut dedicar la seva glosa a tres persones vinculades als llibres i al joc de llegir i que alhora són "figuerencs il·lustres", al matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer; al director del Museu del Joguet, Josep Maria Joan i Rosa, i a l’escriptor Vicenç Pagès Jordà. La dansa i els llibres es fusionen pel centenari de la biblioteca de Figueres Les ballarines de la companyia La Sala no només han rebut una ovació per la seva actuació davant la Biblioteca Fages de Climent, sinó que fins i tot han convidat a ballar el públic, en un ambient de festa propi d’un aniversari en què no ha faltat un pastís gegant elaborat, com no podia ser de cap altra manera, amb llibres. En l’acte, ha obert el torn de parlaments la directora de la biblioteca, Nati Vilanova, i ha exposat que aquest equipament cultural ha esdevingut una eina de transformació social de la ciutat des del 2 de juliol del 1922 fins avui. El regidor de Cultura, Alfons Martínez, també ha intervingut en la festa i ha afirmat: «Una biblioteca és un espai de llibertat, de cultura i de coneixement. Aquestes tres peces, i moltes altres que podríem trobar, sustenten els valors democràtics». Jordi Masquef, en representació de la Diputació de Girona, ha defensat l’aposta de l’administració «per aquests espais de coneixement i informació, de cultura, d’acollida i de trobada». Cent anys de lectura pública Per la seva banda, l’alcaldessa, Agnès Lladó, ha destacat unes xifres que demostren que «la biblioteca és una institució irrenunciable»: «Com a alcaldessa, hi ha una xifra que m’omple d’orgull: 41.494 usuaris, i Figueres té 47.043 habitants. Podríem dir, sense gens de rigor estadístic, que la Biblioteca Fages de Climent té gairebé tants usuaris com ciutadans té Figueres, o, dit d’una altra manera, gairebé tots els figuerencs i figuerenques en som usuaris». La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha volgut acompanyar la biblioteca i els usuaris en el seu centenari i ha estat ella qui ha tancat els parlaments per dir que li ha fet «molta il·lusió estar aquí envoltada de llibres i de persones que fan d’aquest espai el seu lloc de lectura, d’aprenentatge i d’oci». «La triomfal diada»: Cent anys de la Biblioteca Popular de Figueres