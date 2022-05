La tercera tarda literària d'aquesta primavera a Vilafant va portar l'autora Àngels Vila Safont a compartir els secretes de Trencadís, el seu recull de poesia. El conductor de la presentació va ser Toni Cobos que va definir la literatura com a "ficció versemblant".

Precisament, Vila va explicar que al poemari hi ha moments i experiències pròpies, viscudes en primera persona, però va voler remarcar que "tot el que hi ha escrit no és veritat".

El mateix Cobos va ser l'encarregat d'escollir un fragment de Trencadís perquè Via el pogués llegir en veu alta. L'autora també va exposar que la seva motivació per escriure ve per les rauxes que té en paper, que després ordena a l'ordinador.

Com en les altres dues tardes literàries, l'espai del Cau va ser el que va acollir la presentació.