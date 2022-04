Llibreters i floristes, juntament amb autors i floricultors, són el pal de paller de la festivitat de Sant Jordi. També ho són les entitats, associacions i centres educatius que participen de la celebració amb les seves parades, activitats i iniciatives culturals i socials. Sense un llibre i sense una rosa, Sant Jordi no seria el mateix, com no ho serien el cavaller i la dama sense el drac.

«Aquests dos darrers anys han estat molt estranys, en tots els sentits, i esperem que aquest Sant Jordi acabi suposant el retorn a la normalitat per a tothom, també per a nosaltres», argumenta Caterina Moner, propietària de Flors Caterina i representant del Gremi de Floristes de Figueres. Segons el seu punt de vista, «tot apunta que aquest any, la venda de roses per Sant Jordi serà bona. No hi haurà novetats especials destacades i tornarem a veure la rosa vermella com la més demanada, tot i que seguirà havent-hi les altres variants que han anat sortint aquest darrers anys: grogues, blaugranes, fins i tot les de pètals de coloraines». Però el que més amoïna el col·lectiu és la competència deslleial que ha anat en augment en cada campanya. «Ens trobem que cada any augmenta el nombre de llocs de venda en qualsevol racó sense haver tramitat els permisos que toquen, sobretot a les entrades i sortides de les poblacions. Qualsevol munta una parada i es posa a vendre roses i això ens perjudica a tots, a nosaltres per descomptat, però també a les entitats que fan les coses ben fetes, ja fan minvar els ingressos que podrien tenir si s’actués amb més fermesa contra aquesta venda descontrolada».