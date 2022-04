El «gran retorn» aconseguit l’any passat amb Nits de Circ a Roses i Besalú, quan es van arribar a exhaurir totes les localitats tot i les restriccions, ha portat als organitzadors a tirar endavant una segona edició encara més espectacular ampliant l’aforament fins arribar a les 15.600 butaques, passant a vint-i-quatre artistes de vuit països i oferint més representacions. «Tenim l’exigència de superar-nos», ha explicat Genís Matabosch, impulsor i ànima del projecte. Un espectacle que, ha comentat, «és totalment nou» creat especialment per Besalú, on s’atura del 10 al 13 d’agost, i Roses, on s’instal·la del 16 al 24 d’agost.

Nits de Circ és un projecte pensat per Circus Arts Foundation, que cada any organitza el Festival Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal a Girona, amb la complicitat absoluta dels Ajuntaments de Roses i Besalú Matabosch comenta, però, que Nits de Circ és quelcom diferent per la seva «originalitat, singularitat i espectacularitat, no hi ha cap més proposta així a l’estiu». La màgia dels espais on es fa -els Jardins del Molí a Besalú i la Ciutadella a Roses- es combina amb números «únics».

Els artistes que participen són «estrelles mundials», especialistes en les respectives disciplines. Així, es podrà veure a Eric Boo, hereu dels grans còmics del cinema mut, un artista consagrat que durant onze anys ha estat el còmic del llegendari cabaret Moulin Rouge de París; el número col·lectiu de la Troupe Hassak que arriben de Kazakhastan i que destaquen per les seves piràmides humanes en ascensió en escales i a Navas Team amb la seva temuda roda de la mort, un aparell metàl·lic gegantí on dues cistelles circulars pivoten al voltant d’un eix central. També se sumen a l’elenc Moment of Love, «la màxima atracció del circ del Vietnam» amb arriscades combinacions a les cintes aèries; els patins acrobàtics de The Skating Donnert’s d’Hongria; el trapezi volant de la xilena Camila Palma, i els equilibris en bastons dels búlgars Krasimir Vasov.

Tots aquests espectacles, a més, es podran viure amb més intensitat gràcies a la música en directe dels set músics de la París Circus Orchestra. Val a dir que, a més, el públic assistent, que podrà accedir als espais una hora i mitja abans, podrà gaudir d’un espai de foodtrucks. Les entrades ja s’han posat a la venda al web www.nitsdecirc.com.