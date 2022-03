'Hentai', de Rosalía, ja s'ha estrenat i segur que en sentiràs a parlar. La cantant ha publicat aquest dimecres l'últim single abans que divendres surti a la venda l'àlbum 'Motomami' i si el miniavanç que l'artista va difondre fa unes setmanes permetia intuir per on anaven els trets, ara el tema complet confirma que es tracta d'una cançó amb alt i explícit voltatge sexual. No debades, 'hentai' és el subgènere pornogràfic del manga i l'anime.

La música de la cançó l'han composat, atenció, la pròpia Rosalía, Pharrell Williams, Txad Hugo, Michael Uzowuru, Larry Gold, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jacob Sherman i David Rodríguez. I la lletra, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, juntament amb la seva germana Pilar i Pharrell Williams. Prenent la forma de balada d'amor més o menys canònica i comandada per un piano que toquen Rosalía, Jacob Sherman i Dylan Patrice, s'hi amaga una bomba amb pocs precedents en la sicalíptica música popular, amb versos com «Te quiero ride / como a mi bike. / Hazme un tape / modo Spike». Per si algú necessita una ajuda: 'ride' és muntar o cavalcar, 'bike' és motocicleta i 'tape' és cinta. L'estrofa «Yo la batí / hasta que se montó. / Lo segundo es chingarte, / lo primero es Dios» no requereix ajuda, igual que «Enamorada de tu pistola, / roja amapola, / crash esa ola, / casi me controla» i «Caro como que tiene / un diamante en la punta. / Siempre me pone / por delante de esas putas». Sembla una oda al penis del seu amant en tota regla.