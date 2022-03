El festival Istiu de Castelló d'Empúries ha anunciat la programació per la seva segona edició, que se celebrarà del 4 al 10 de juliol al centre històric del municipi i a Empuriabrava. Albert Guinovart, Mishima, El Pony Pisador, Miqui Puig i The Sey Sisters se sumen al cartell que també comptarà amb Delafé en acústic, Guillem Roma, Joanjo Bosk, Alex Dee i Aria, Obeses, Ferran Palau i El Pot Petit. El cap de cartell de la segona edició del festival serà el compositor i pianista Albert Guinovart que oferirà un concert únic on repassarà la seva prolífica carrera artística.

El festival també acollirà la presentació de nous treballs de diferents grups musicals de referència del país. Serà el cas de Mishima, que torna als escenaris per presentar en directe el seu nou àlbum. Cinc anys després d’Ara i res (2017), David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) assoleixen la plenitud al seu nou i esperat treball. El festival també viurà la presentació del nou disc d'El Pony Pisador, que s'ha convertit en un dels grups de sonoritat folk més important del país amb una proposta creativa i festiva. El quintet de Barcelona presentarà el seu darrer disc It's never too late for Sea Shanties sense oblidar alguns dels clàssics del seu anterior disc: La noble vila de Su, Garotes de Premià o La balada de Nils Olav.

Obeses protagonitzarà també una altra de les presentacions del nou disc del festival. La banda osonenca inaugurarà el festival, acompanyada pel Cor Obeses per presentar el seu nou treball que s'anirà publicant al llarg d'aquest 2022.

Ferran Palau, una de les veus més reconegudes del pop independent del país i que enguany celebra deu anys dalt dels escenaris, també presentarà Parc i Joia, els dos nous discos que va publicar l'any passat. I, finalment, Guillem Roma actuarà a l'Istiu amb nou disc sota el braç que porta per títol 'Kiribati'. El festival també programa una doble actuació la mateixa nit de Miqui Puig, l'exlíder de Los Sencillos.

Al vespre, el músic barceloní estrenarà el seu nou treball titulat Miqui Puig cant vol.7, i a la matinada, protagonitzarà una sessió de DJ a l'Hort del Convent de Santa Clara, que enguany s'incorpora com a nou escenari de l’Istiu.

Completen la programació The Sey Sisters -les tres germanes de descendència ghanesa que combinen les seves veus vibrants amb ritmes contagiosos-; Delafé (Òscar D'Aniello) i l’empordanès Joanjo Bosk -que torna als escenaris per commemorar els deu anys de la publicació del seu treball Cançó per Elna, un recull de cançons inspirades en l'exili-. Com l'any passat, el festival també aposta per veus emergents amb els concerts d'Alex Dee i de la castellonina Aria -que presentarà el seu primer treball Fantasy Is My Religion-.

Pendents d'ampliar l'aforament

Pel que fa a la programació familiar, el festival ja va anunciar el concert d'El Pot Petit, dins la seva gira Vull cantar i vull ballar. Les entrades per aquesta actuació, que es van posar a la venda a principis del mes passat, estan exhaurides. L’organització té previst un aforament de 1.500 persones a peu dret, però de moment només ha posat a la venda la meitat de l'aforament per si finalment el concert s’ha de celebrar amb el públic assegut. El festival ha obert una llista d'espera i setmanes abans del concert decidirà si amplia l'aforament fins als 1.500 espectadors.

El festival oferirà una quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, el festival mantindrà la seva política de preus econòmics i la majoria d'actuacions tindran un preu d’entre 5 i 15 euros. La compra es pot fer a través del web o les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.