Obeses amb el Cor d’Obeses, Ferran Palau i El Pot Petit són les primeres confirmacions de la pròxima edició del festival Istiu que tindrà lloc del 4 al 10 de juliol a Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Les entrades dels primers concerts confirmats es posen a la venda demà dimarts a les nou del matí al web del festival www.istiu.com. Impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el festival celebra enguany la seva segona edició.

Obeses protagonitzarà el concert inaugural del festival, el 4 de juliol, al pati del Palau dels Comtes. La banda osonenca arriba a l’Istiu acompanyada pel Cor Obeses per presentar el seu nou treball l’ai al cor que s’anirà publicant al llarg de tot el 2022. Una proposta singular per gaudir en exclusiva dels nous temes del quartet que s’acompanyarà de dotze veus de cantants professionals vinculats als cors del Palau de la Música. Serà un concert amb el públic assegut.

Una altra de les primeres confirmacions del festival Istiu 2022 és el concert de Ferran Palau, una de les veus més reconegudes del pop independent del nostre país que enguany celebra 10 anys de carrera en solitari. El músic de Collbató, un dels artistes més interessants de l’escena musical catalana, actuarà al claustre del Convent de Santa Clara i presentarà els dos treballs publicats durant el 2021 (Parc i Joia) en un format intimista amb un aforament limitat a un centenar d’espectadors asseguts.

El festival anuncia també el concert d’El Pot Petit, que tindrà lloc el diumenge 10 de juliol a la zona del Trabuc. El grup familiar més popular de casa nostra presenta Vull cantar i vull ballar, un espectacle molt festiu que combina la música, els titelles i la dansa amb una selecció dels millors temes dels quatre treballs publicats fins ara per la banda de la Jana, en Pau i tota la tropa. L’organització del festival vol celebrar aquest concert a peu dret per a 1.500 persones, però de moment només posarà a la venda la meitat de l’aforament per si finalment l’actuació ha de ser amb el públic assegut.

Concerts a preus populars o gratuïts

El festival oferirà una quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, el festival mantindrà la seva política de preus econòmics i la majoria d’actuacions tindran un preu d’entre 5 i 15 euros. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

La majoria dels concerts seran amb la gent asseguda i amb aforaments limitats que oscil·laran entre els 100 i els 500 espectadors. L’organització ha previst dos concerts a peu dret, a la zona del Trabuc i al passeig marítim d’Empuriabrava, si les condicions sanitàries ho permeten.

El festival Istiu oferirà una programació variada i de qualitat amb la voluntat d’arribar a tota mena de públics, posar en valor diversos espais amb encant del centre històric i Empuriabrava i contribuir a la dinamització d'altres sectors de la localitat, com la restauració, l'hostaleria o el comerç.