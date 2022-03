El festival Strenes celebrarà l’edició del desè aniversari recuperant la programació gratuïta, amb un 30% dels concerts amb entrada lliure. Seran, però, actuacions de petit format i no l’habitual concert al terrat de l’Oficina de Turisme de la Rambla, que congregava milers d’espectadors. A més, el festival gironí també ha decidit estendre’s més enllà del Barri Vell de Girona, amb tres concerts també a Barcelona, i engegar un projecte educatiu als instituts.

Entre el 26 de març i l’1 de maig, ha previst 41 propostes, la meitat de les quals protagonitzades per artistes emergents, segons l’organització. Així, els músics consagrats ja anunciats, com Jorge Drexler, Els Pets, Els Catarres, Coque Malla o Dorian, comparitran cartell amb La Ludwig Band, Sofia&Gabanna, Habla de mi en presente, Maio, Grabu o Lal’ba.

Pel que fa als escenaris, el festival recupera els concerts de la pujada de Sant Domènec, amb propostes com Renaldo & Clara i Kids from Mars amb entrada lliure i mantindrà els icònics concerts de les escales de la Catedral. El que no es farà, però, és la festa major a la plaça Catalunya ni el concert del terrat a l’Oficina de Turisme de la Rambla.

El motiu, explica el director del festival, és doble, per una banda, la pandèmia i per l’altra, per l’equilibri entre el pressupost -incloses les aportacions públiques- i les activitats gratuïtes, com les que es faran també al parc Central, a la plaça del Vi i davant La Marfà. En aquest cas, hi ha prevista una mostra dels grups que assagen als bucs del centre de creació per «posar en valor la cadena de la música», segons Xavi Pascual.

El «llegat» del festival

Pascual reivindica el «llegat» de l’Strenes, perquè «en aquests deu anys s’ha aconseguit posar en valor la singularitat de les estrenes musicals» i explica que en comptes de celebrar la data rodona amb un acte central, s’ha optat per noves línies de treball que «deixin empremta», com l’aposta per l’acompanyament a nous talents o l’inici d’un projecte educatiu a tres anys vista. Començarà amb xerrades del músic Alfred Garcia als instituts Santiago Sobrequés i Narcís Xifra, però la voluntat és que d’aquí n’acabi sortint una cançó cada any.

El cost del festival són 550.000 euros, del qual un 32% l’aporten les institucions. Un 10% es finança amb patrocini privat i el 58% amb la venda de les 20.450 entrades que es posen a la venda a Girona i 4.000 a Barcelona. Són gairebé el doble que el 2021, per la recuperació del 100% de l’aforament i l’augment del nombre de concerts programats, i ja se n’han venut la meitat.