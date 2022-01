El Patronat de la Catequística va celebrar els cent anys del primer espectacle organitzat per l'entitat aquest dissabte 1 de gener. Aquest va tenir lloc al local del carrer Gatillepis amb una sessió de titelles a càrrec de la Companyia Titelles Vergés (fundada el 1910) en la que es va recordar aquella primera que va fer l'1 de gener de 1922, el titellaire figuerenc Artur Vilà i Tècul.

El patronat es va gestar oficialment el juliol de 1921, però no va iniciar les activitats públiques fins al primer de gener de 1922. Després de la fundació, el Patronat va llogar un antic teatret denominat Odeón que estava situat al carrer de Gatillepis cantonada amb Galligans.

Tanmateix, no van poder construir l'escenari des del qual iniciarien la llarga tradició teatral que té l'entitat a la ciutat, i van optar per un espectacle més reduït, que ja es portava "escenari": el castellet de putxinel·lis. Per aquest motiu, van contractar a Artur Vilà, un titellaire reconegudíssim de Figueres mateix.

La Comissió del Centenari ha volgut celebrar l'efemèride no només per ser aquesta data l'inici dels espectacles a la casa, sinó també per reivindicar la figura del titellaire Artur Vilà, avui pràcticament oblidat.