Catcinemes Figueres torna a l'activitat després de dos mesos

Aquest divendres 26 de març reobren les instal·lacions de Catcinemes Figueres tancant així quasi dos mesos de manca d'activitat a causa de les restriccions de mobilitat. Amb aquesta obertura, totes les sales de cinema de la comarca ja tornen a estar operatives.

Amb aquest anunci per part dels seus responsables també ja s'han avançat algunes de les pel·lícules que els espectadors trobaran en cartellera. Així, tenen previst projectar, aquest primer cap de setmana, pel·lícules molt pensades per a un públic familiar: Raya y el último dragón, Godzilla vs Kong, Nomadland i Tom y Jerry. Els horaris previstos seran a les 16, 18 i 20 hores i s'oferiran tots els serveis a l'interior dels cinemes. La direcció de les sales ha explicat que s'aplicaran preus promocionals: de dilluns a dijous, 5 euros; divendres, dissabtes, diumenges i festius, 7,90 euros i amb la targeta de subscriptor del Setmanari Empordà, tots els divendres a 6,90 euros dos espectadors. Per a més informació es pot consultar la cartellera al seu web, catcines.cat.