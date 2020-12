Creu Roja demana joguets nous per fer arribar als infants vulnerables

Creu Roja ja té en marxa la 28a edició de la campanya «Els seus drets en joc!» de recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, que s'allarga fins a finals de desembre en el cas de Figueres. L'entitat busca joguines per a més de 2.800 nens i nenes vulnerables a comarques gironines. A la campanya d'enguany hi participaran més de 130 persones voluntàries per tal d'arribar a més de 200 municipis. Enguany, i a causa dels protocols sanitaris de la Covid-19, només es recullen joguines noves.

Creu Roja fa una crida a la ciutadania perquè doni joguines per a estrenar –tenint en compte que els infants tenen dret a rebre una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies– que siguin no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu. Rafael Brosa, coordinador de la Creu Roja de Figueres assenyala que «aquest any la campanya ha començat fluixa». S'han utilitzat donacions fetes a l'entitat i fons propis per adquirir joguines, ja que entitats que habitualment feien recollida de joguets per donar-los a Creu Roja, aquest any per motius de la covid, ho han deixat de fer. A Figueres, el punt de recollida està situat al carrer Albert Cotó.

Cada any Creu Roja Figueres recull joguines per a uns 500 nens i nenes, un parell per a cada infant, a partir de les dades que els facilita l'Ajuntament i el Consell Comarcal, però «no sabem encara si aquesta xifra s'incrementarà aquest any».

Aquest any tampoc es farà l'entrega porta a porta de les joguines, destaca Brosa, sinó que es lliurarà a les famílies necessitades una entrada perquè puguin visitar el Museu del Joguet de Figueres, una iniciativa que és possible gràcies a la col·laboració amb aquest equipament. Amb l'entrada rebran un tiquet perquè puguin venir a buscar la seva joguina el dia 4 de gener a la seu de Creu Roja.

Recollida a Castelló d'Empúries



La campanya de recollida s'estén arreu la comarca. En el cas de Castelló d'Empúries el municipi s'hi adhereix, per quart any consecutiu, amb l'objectiu que cap nen ni nena del municipi es quedi sense estrenar una joguina per Nadal.

Aquest projecte, impulsat per la Creu Roja Roses-Castelló d'Empúries amb el suport de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, compta amb la col·laboració important de l'alumnat del Pla de Transició al Treball (PTT) i dels comerços del municipi.

Els i les alumnes del PTT s'han ocupat de contactar i buscar els punts de recollida de joguines i donatius, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants de Castelló d'Empúries i Empuriabrava, però també s'han encarregat de realitzar la difusió de la campanya, elaborant un vídeo explicatiu per incentivar les aportacions a aquesta campanya solidària. Els mateixos alumnes van anar als diferents punts de recollida escollits a repartir cartells de la campanya, a explicar el funcionament de la mateixa i a deixar també unes guardioles perquè qui vulgui pugui fer donatius per ampliar la compra de lots de joguines. L'alumnat del PTT seran els encarregats d'anar a recollir les joguines i els donatius als punts de recollida quan finalitzi la campanya.

Enguany s'han habilitat vuit espais al municipi com a punts de recollida, on pot acudir tothom que hi vulgui col·laborar, sigui aportant joguines o fent un donatiu per a poder-ne comprar. El període de recollida de joguines és de l'1 al 15 de desembre, i aquestes es poden portar a qualsevol dels punts de recollida: els dos espais joves del municipi, l'Ecomuseu Farinera, la papereria-llibreria El Bruel, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries (àrea de serveis a la Ciutadania), l'oficina de Turisme d'Empuriabrava i Jomar d'Empuriabrava. A Roses la campanya també permet dipositar les joguines a la seu de Creu Roja, els matins.

L'Escala solidària



A l'Escala, la campanya de recollida de joguines impulsada per Creu Roja, per ajudar a Ses Majestats els Reis de l'Orient, a fer arribar almenys una joguina a tota la mainada també ha començat. Per quart any, la immobiliària Martí Api s'hi ha unit.

L'únic punt de recollida és a la mateixa oficina de l'agència immobiliària i se n'hi poden portar fins al dia 20 de desembre. Després de la recollida, Creu Roja repartirà les joguines per fer contents a molts nens i nenes d'arreu de Catalunya. Algunes d'elles arribaran a l'Escala com ho han fet en altres edicions. Tots aquells que vulguin participar en la campanya només han d'apropar-se amb una joguina nova, a l'avinguda Montgó, número 16.

