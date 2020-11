Milers de metres de fil de llum de baix consum il·luminaran el Nadal a Roses

L'encesa de l'enllumenat nadalenc s'avança aquest any uns dies, i els rosincs en poden gaudir des del 27 de novembre fins al 7 de gener, des de dos quarts de sis de la tarda fins a les dues de la matinada, exceptuant algunes figures que no disposen de programador horari i que s'apagaran amb l'enllumenat públic. Un camió amb cistella elevadora de Rosersa i dos elevadors, de 16 metres, llogats han treballat tot aquest mes de novembre en aquestes instal·lacions.

Aquest any, l'ornamentació lluminosa compta amb una seixantena d'espais a tota la població, tots ells amb sistemes d'il·luminació led de baix consum. La renovació total de l'enllumenat nadalenc realitzat per l'Ajuntament de Roses els darrers anys suposa un estalvi energètic d'un 80% respecte als models anteriors. Després que l'any passat es culminés el procés de renovació de figures i ornamentació que funcionaven amb bombetes convencionals per nous models led, per a aquest 2020 s'ha destinat una partida de 6.500 euros al lloguer d'enllumenat complementari, també totalment de baix consum.

Entre les novetats, es troba la il·luminació interior del Mercat Municipal, amb cordons lluminosos a tots els passadissos, així com la del carrer Sant Sebastià i la renovació dels cordons dels arbres de l'avinguda de Rhode, en el sector del Mas de les Figueres.

L'avet de grans dimensions adquirit l'any passat, amb deu metres d'altura i coronat amb una estrella d'1,5 metres, torna aquest Nadal a presidir la plaça Catalunya de Roses amb l'animació cromàtica que ofereixen els seus panells lluminosos. Davant seu, il·luminant l'avinguda de Rhode, s'estén el cel estrellat instal·lat els darrers anys entre la plaça Catalunya i la riera Ginjolers.

Com cada any, les figures tenen recorregut per tot el municipi de Roses, variant les seves ubicacions respecte a edicions anteriors per dotar l'ornamentació d'un dinamisme més gran. Més de 300 figures i milers de metres de fil lluminós s'instal·len aquests dies en un total de vint-i-nou carrers de la vila, nou rotondes, als principals accessos de les urbanitzacions del municipi i als edificis de l'església, ajuntament, mercat municipal, teatre, policia local i Biblioteca Vicens Vives.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà.