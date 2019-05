El Museu del Joguet impulsa el Club de Mecenatge per a consolidar el seu projecte

El suport d'iniciatives privades és essencial per continuar fent créixer el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, per augmentar els seus programes públics i interns, i per impulsar projectes futurs. Per aquest motiu, el Museu convida empreses, fundacions, institucions i organismes a participar en el Museu i a col·laborar en els seus projectes formant part del Club de Mecenatge.

El Museu del Joguet de Catalunya depèn de la Fundació del mateix nom, que té com a finalitat estimular, fomentar, divulgar i defensar la cultura lúdica, aplegant objectes i aspectes relacionats amb aquest àmbit, organitzant activitats (exposicions, seminaris, trobades, etc.) i editant documentació (catàlegs, cartells, etc.).

El Museu és considerat per André Raemdonck (un dels màxims especialistes del món en museus de joguets) com el tercer en importància mundial i de referència en tot allò relacionat amb la cultura lúdica, la infància, l'educació i el lleure.



Una missió amb molts objectius

La missió del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres està basada en diversos objectius que es resumeixen en aquests paràmetres:



Estimular, fomentar, divulgar i defensar la cultura lúdica —incloent-ne els aspectes científics i tècnics

Estimular la cohesió social

Fomentar la memòria històrica

Estimular la creativitat i el pensament crític d'adults i d'infants

Apostar per les noves tecnologies i la innovació

Potenciar la participació i la col·laboració en el Museu

Apostar per una pedagogia crítica i inclusiva

Potenciar la implicació i la participació de la població en el Museu

Els valors del Museu són:

Compromís amb la comunitat

Participació de la comunitat

Transversalitat cultural i del coneixement

Inclusió, equitat i accessibilitat

El Museu del Joguet de Catalunya desplega un ampli programa al servei del patrimoni i de la societat, teixint complicitats i en col·laboració amb entitats figuerenques, empordaneses i del país. És un espai d'aprenentatge i d'experiència cultural en el qual el patrimoni esdevé una eina d'educació, de socialització, de comunicació i de cohesió social al servei de la comunitat i de la societat.

En aquest sentit, el Museu està profundament compromès amb l'accés universal a la cultura i al coneixement, i amb el valor de l'educació per a tothom i sempre, amb l'afany de millorar la vida de les persones. Per aquest motiu, col·labora estretament amb la regidoria d'Educació de Figueres, formant part del Pla Educatiu d'Entorn de Figueres, amb el Servei Educatiu de l'Alt Empordà i amb institucions com la Universitat de Girona, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, etc. El Museu del Joguet de Catalunya també coopera amb diverses entitats i institucions del territori impulsant i participant en diferents programes inclusius i adreçats a la cohesió social, com el programa Argonautes d'inclusió social d'accés als equipaments culturals.

Ja des dels seus inicis, el Museu ha dut a terme nombroses iniciatives en aquests àmbits, entre les quals cal destacar el programa adreçat a discapacitats visuals, les iniciatives per a fomentar la inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social o el programa per a interns penitenciaris. El Museu també col·labora amb institucions com l'Associació de malalts d'Alzheimer i Afectats, la Creu Roja, Càritas i la Fundació ALTEM, entre d'altres. De fet, és el primer museu de les comarques gironines (i fins ara l'únic) que forma part del programa Apropa Cultura, iniciativa de foment de la inclusió social a través de la cultura per a persones en situació de vulnerabilitat.

Per tal de continuar amb totes aquestes tasques i poder-ne desenvolupar de noves, el Museu desitja i necessita la participació d'empreses, fundacions, institucions, organismes i mitjans col·laboradors que en comparteixin els valors, els objectius i els interessos. Entre aquestes empreses ja hi ha el Setmanari de l'Alt Empordà amb qui col·labora des de fa anys. Les dues parts han signat recentment un conveni per a reafirmar aquesta complicitat.

Col·laborar en el Club de Mecenatge del Museu del Joguet de Catalunya és recolzar els valors i objectius del Museu; és ser partícip de la seva projecció i del seu desenvolupament; és sumar esforços amb altres entitats per tal de projectar-ne el futur.