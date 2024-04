La 3a edició del projecte Viu en Blau de l'Escala arrenca amb la campanya gastronòmica

L'Escala ha presentat la tercera edició del Viu en Blau, un projecte nascut el 2022 de la mà de la Confraria de Pescadors i l’Ajuntament amb l’objectiu de promoure el consum del peix blau, fer valdre l’ofici dels pescadors, teixir una xarxa de sinergies entre diferents actors econòmics del municipi, i impulsar el creixement econòmic des de la perspectiva de la sostenibilitat, l’economia blava i la col·laboració entre sectors. La primera activitat serà la campanya gastronòmica, que se celebra del 29 d'abril al 9 de juny.

En la campanya gastronòmica hi participaran diversos restauradors de l’Escala que oferiran receptes tan tradicionals com innovadores, però amb un element comú: totes elles estan elaborades amb peix blau. En total, hi participen dotze restaurants: Bol Roig, Grop, Hostal Empúries, Kairos, Korpilombolo, La Brasa de Can Miquel, Mas Concas, Mery Lou, Mesón del Conde, Miryam, Molí de l'Escala, Mos, Roser 2, Perris Vermuteria i Can Miquel.

Cal destacar que com a novetat aquest any es farà un concurs de dibuix del peix blau per les escoles del municipi i un concurs de fotografia a la millor fotografia del plat de peix blau de la Campanya Gastronòmica.

Fira i Sardinada Popular

El Viu en Blau continuarà el 15 de juny, quan se celebrarà la 2a Fira del Peix Blau, una proposta que permetrà reunir a productors locals agermanats amb el peix blau i els pescadors de l’Escala que cuinaran una cassola marinera. Se celebrarà al port de la Clota, i inclou una dotzena d’activitats entre visites tallers, actuacions, entre altres.

Més tard, a finals d'estiu, es farà una Sardinada Popular. Els pescadors de l’Escala oferian una recreació de l’antiga subhasta a la Riba i cuinaran les sardines a la brasa que tothom podrà degustar acompanyades d’un bon got de vi i d’un concert d’havaneres seleccionades per l’ocasió.