Airbnb concentra més del 80% de les ofertes il·legals de pisos turístics detectats per la Generalitat

La Direcció General de Turisme va fer retirar 1.339 anuncis d'habitatges turístics il·legals durant el 2023 que representen 7.360 places, segons dades de la Direcció General de Turisme. "La dimensió és molt important", subratlla la directora general de Turisme, Marta Domènech, en declaracions a l'ACN. La Generalitat revisa cada mes els anuncis a les principals plataformes com Booking, Vrbo, Niumba, Tripadvisor i Rentalia, i totes elles ofereixen la seva col·laboració, excepte Airbnb, amb qui no hi ha una "cooperació voluntària", segons Turisme. A més, aquest portal concentra més del 80% del total de les ofertes il·legals detectades per la Generalitat, fins a 8.844, a principis d'aquest 2024.

Quan la Generalitat detecta ofertes d'allotjaments turístics que no compleixen amb la legalitat, n'ordena la retirada a les webs que els comercialitzen. A banda, també es fa un seguiment de possibles persones infractores i des del 2014 s'han incoat uns 2.000 expedients, dels quals el 80% ja estan resolts, segons Domènech.

Concretament, durant el 2023 es van revisar 1,1 milions d'anuncis, l'equivalent a uns 90.000 al mes. Segons el Govern, la majoria de grans plataformes, excepte Airbnb, ofereixen una actitud de col·laboració amb la Direcció General de Turisme perquè totes les publicacions compleixin amb la legalitat. En aquest sentit, la Direcció General de Turisme destaca que gairebé el 100% de les publicacions a les plataformes compten amb el número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

En el cas d'Airbnb, però, la Generalitat lamenta que no rep la col·laboració necessària i això comporta que el percentatge d'ofertes il·legals sigui "molt superior" a la resta de plataformes. D'acord amb les seves dades, de les 9.892 ofertes il·legals detectades a principis d'aquest any, 8.844 s'anunciaven a Airbnb. D'aquesta manera, més del 80% de tota l'oferta il·legal d'allotjament rastrejada a Catalunya es concentraria en aquesta companyia.

Domènech explica que des de la Generalitat es requereix mensualment la col·laboració d'Airbnb i que aquesta situació contrasta amb la "relació molt fluida i molt col·laboradora" amb altres plataformes com Booking, Expedia i Tripadvisor.

La directora general assenyala que tot i que el visitant pot no ser-ne conscient, des de la Generalitat es fa seguiment dels anuncis d'allotjament turístic que s'ofereixen a les webs d'aquestes companyies. "A vegades arriben i es poden trobar un establiment tancat, que ha deixat d'existir, que ha canviat de mans, s'ha venut o rellogat a terceres persones...", enumera en relació als inconvenients de no allotjar-se en un habitatge turístic legal.

Airbnb es defensa

Per la seva banda, fonts d'Airbnb apunten a l'ACN que sempre comunica a tots els amfitrions que estan obligats a seguir les normatives locals i els demana que certifiquin que tenen permís per oferir el seu allotjament. Si no és el cas i una autoritat fa saber a la multinacional que no compleixen amb la legalitat, els anuncis sempre són retirats, afegeixen. Així mateix, la companyia subratlla que des del 2022 ha implantat una eina que obliga el propietari a mostrar el seu número de registre i que així consta en les condicions de servei.

Airbnb assegura que és un "bon aliat de les administracions públiques a Catalunya". En aquest sentit, fonts de l'empresa remarquen que Airbnb sempre ha donat suport a la normativa catalana que "facilitava el registre de l'activitat, el pagament d'impostos i el reconeixement de les llars compartides" i també a l'europea, aprovada fa unes setmanes, perquè totes les administracions públiques tinguin accés a les dades dels lloguers a totes les plataformes.

En el cas de Barcelona, on la Generalitat és on ha trobat més anuncis d'allotjaments turístics il·legals ja que també és on hi ha més oferta, Airbnb es remet a la col·laboració amb l'Ajuntament, que -puntualitza- s'ha traduït en la identificació i eliminació de 7.000 anuncis.

La Generalitat crea un segell d'excel·lència per als habitatges d'ús turístic

Per evitar les ofertes fraudulentes, la Generalitat ha creat un segell d'excel·lència que permetrà a les empreses intermediàries en aquests serveis d'habitatges d'ús turístic diferenciar-se de les que no compleixen amb els estàndards de qualitat. El segell és gratuït i té una validesa de quatre anys renovables. El poden sol·licitar voluntàriament les empreses intermediàries que compleixin almenys en un 80% dels indicadors obligatoris, un 20% dels indicadors opcionals i que gestionin els habitatges d'ús turístic inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya.

Per al disseny d'aquest segell, s'ha comptat amb un grup de treball participat per representants de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona (ATA), l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre (AAT), la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), la Junta rectora d'Habitatges d'Ús Turístic del Gremi d'Hotels de Barcelona i la Universitat de Girona (INSETUR).