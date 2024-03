L’oposició de Palau de Santa Eulàlia diu que l'Ajuntament vol tancar l'escola «no per un motiu econòmic sinó per manca de voluntat política»

L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia va anunciar, fa unes setmanes, que es veia obligat a retallar serveis per la delicada situació financera en la qual es troben. Una de les més destacades és el tancament l'escola i l'escola bressol, perquè el cost és "inassumible". Una decisió que l’oposició de Palau de Santa Eulàlia ha criticat. El regidor de Gent de Palau de Santulària, Marc Barneda, afirma que «l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia advoca pel tancament de l’escola no per un motiu econòmic sinó per manca de voluntat política».

Barneda afegeix que «aquesta decisió s’ha pres de manera unilateral, es va anunciar que es tancava l’escola en una xerrada informativa sense aportar dades, ni haver parlat amb la direcció de l’escola ni amb les famílies que participen del projecte educatiu escolar». Segons l’oposició, Palau de Santa Eulàlia té la sort de tenir una escola i un primer cicle d’infantil que no tan sols dona servei al mateix municipi, sinó que en el cas del primer cicle també als micropobles propers que no en tenen. «Tot i això, la gran majoria dels 14 nens i nenes que hi van són palauencs i palauenques. Actualment, el poble té 16 infants en edat escolar i de llar d’infants», afirmen, tot dient que «no podem estalviar en l’escola i, després, fer accessos a una finca privada, com tampoc podem estalviar en cultura ni salut, són drets bàsics que determinen l’esdevenir d’un poble que està constantment pressionat per l’èxode dels joves per manca d’habitatge o de polítiques socials».

«Obligats» a tancar l'escola

Per la seva banda, l'equip de govern argumenta que es veuen «obligats» a tancar l'escola pel dèficit acumulat de 124.000 euros, un 50% del pressupost ordinari. El municipi va aprovar fa dos anys un Pla de Sanejament, però no es van prendre mesures i ara la Generalitat exigeix adoptar les mesures necessàries per redreçar la situació econòmica que ha empitjorat, segons l'Ajuntament. "A causa d'aquest incompliment, l'actual govern municipal va rebre el mes de juliol de 2023 un nou requisit, on es tornava a exigir la necessitat d'adoptar les mesures necessàries per a redreçar la situació econòmica que, amb els anys, ha empitjorat", remarquen fonts municipals.