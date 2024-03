El Saló dels Oficis de Figueres acosta més l’alumnat d’ESO a l’FP

El recinte firal de Figueres ha acollit durant tres dies el Saló dels Oficis destinat a promoure les diferents famílies professionals que ofereixen els instituts i centres especialitzats en Formació professional a l’Alt Empordà. Organitzat per la Fundació dels Oficis i l’Ajuntament de Figueres, el Saló ha reunit en un mateix espai més de quatre mil alumnes de tercer i quart d’ESO amb els representants d’un centenar d’empreses que han pogut explicar la seva feina i les seves possibilitats laborals a partir de tallers pràctics i informació directa amb els joves estudiants i, també, les famílies que van participar en la tarda de portes obertes.

Dins de l’envelat i a l’espai exterior es respirava un ambient d’«activitat profitosa», tal com destacaven representants del sector docent i empresarial consultats per l'EMPORDÀ. Per a Meritxell Garrido, directora gerent de la Fundació dels Oficis, «enguany s’ha fet notar que els alumnes ja havien treballat abans la seva participació en el Saló. Han vingut amb la família professional que els agradaria seguir ja triada, i això ha estat molt positiu». Garrido destaca que «l’objectiu que perseguim és donar més volada a l’orientació. Començar-la a primer d’ESO aniria bé a tothom».