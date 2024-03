La nova comissaria dels Mossos de la Jonquera obrirà el mes de juny

La nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera entrarà en servei el mes de juny. L'equipament substituirà els mòduls prefabricats des d'on opera actualment el cos i donaran servei a 13 municipis de la zona. Els treballs van començar el febrer del 2022 i han suposat una inversió de més de 3 milions d'euros. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ho ha anunciat durant una visita d'obres a les instal·lacions on també ha fet balanç en matèria d'Interior en els últims tres anys. Durant aquest període, les comarques gironines han incorporat 238 agents dels Mossos i s'han adquirit 107 nous vehicles logotipats i 50 de paisà, que han permès augmentar la flota en 32 vehicles.

La nova comissaria de la Jonquera obrirà abans de l'estiu. Les obres per fer realitat aquest equipament llargament reivindicat van començat a principis del 2022 amb l'objectiu de substituir els barracons des del 2012. La comissaria tindrà dues plantes i un soterrani on hi hauran els calabossos amb una superfície construïda de 1.500 metres quadrats.

L'equipament donarà servei a 13 municipis de la comarca (a banda de la Jonquera, Cantallops, Capmany, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Mollet de Peralada, Masarac, Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, la Vajol i Agullana). Es preveu que la nova comissaria tingui una dotació ordinària d'uns 60 agents.

Cañigueral ha visitat aquest divendres les obres i ha aprofitat per fer balanç dels últims tres anys. La delegada del Govern a Girona ha remarcat que han fet una "aposta molt gran" en matèria de seguretat i que s'ha fet "amb sensibilitat territorial". Això, ha dit, ha permès reforçar els efectius i rejovenir el cos dels Mossos a la demarcació.